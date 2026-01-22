В прошлом месяце Huawei представила в Китае линейку nova 15, в которую вошли модели nova 15, nova 15 Pro и nova 15 Ultra. Одновременно компания намекнула на сотрудничество с ROBBi Global, в рамках которого смартфоны серии должны получить тематическое оформление, вдохновлённое персонажем ROBBi. Теперь Huawei официально анонсировала лимитированный подарочный набор nova 15 x ROBBi, в который входят аксессуары и сувениры с этим дизайнерским игрушечным персонажем.

ROBBi — это китайская коллекционная дизайнерская фигурка, и подарочный набор от Huawei включает саму игрушку ROBBi, наклейку, бирку-аксессуар в стиле flight tag, небольшую сумку и чехол для смартфона.

Лимитированный ROBBi-бокс будет доступен только вместе с Huawei nova 15 Ultra. Смартфон в рамках этого комплекта получит фирменные темы оформления на основе ROBBi для экрана блокировки в шести цветах, а также несколько скрытых «пасхалок».

Huawei nova 15 Ultra оснащён процессором Kirin 9010S и работает под управлением HarmonyOS 6.0. Смартфон предлагается в конфигурациях вплоть до 12 ГБuhin оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Устройство получило 6,84-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1320p. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Камеры nova 15 Ultra включают 50-мегапиксельный фронтальный модуль, а сзади установлен тройной блок из трёх 50-мегапиксельных камер: основной, ультраширокоугольной и перископической телефото.



