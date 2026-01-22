Новая цифровая модель Casio получила необычный источник вдохновения — дальномерные камеры Leica M. За счёт характерной красной детали, красной подсветки экрана, кожаного ремешка и металлического корпуса Casio M-Edition заметно выделяется на фоне стандартных версий цифровых часов бренда.

Проект разработал британский фотомагазин PPP Cameras совместно с Casio. В качестве основы была взята линейка Casio AE-1200WH, однако внешне модель серьёзно переработали, добавив отсылки к дизайну Leica M.

Самый узнаваемый элемент — круглый «циферблат» в верхнем левом углу лицевой части, который здесь закрыт красным окошком вместо прозрачного. Эта деталь явно напоминает знаменитую красную точку-логотип Leica. Подсветка тоже отличается: светодиод на Casio M-Edition светит красным цветом, что, по задумке PPP Cameras, отсылает к индикаторам в экспонометрах классических Leica M. Кожаный ремешок призван напоминать кожаную отделку корпуса Leica, хотя по фактуре он более гладкий, чем характерная текстура, которую обычно используют в камерах бренда.

Casio M-Edition выпускается в серебристом и чёрном вариантах. У чёрной версии используется инвертированный дисплей: белые цифры отображаются на тёмном фоне. Такой стиль выглядит эффектно, но может ухудшать читаемость при слабом освещении.

По функциям это всё те же практичные цифровые часы: поддержка четырёх часовых поясов, пять будильников, секундомер и таймер. Водозащита заявлена на уровне 10 ATM, а автономность — до 10 лет работы от батарейки.





Casio M-Edition продаётся в Великобритании по цене 150 фунтов стерлингов. Магазин отправляет заказы и в другие страны, но в таком случае возможны дополнительные расходы на доставку и импортные сборы.