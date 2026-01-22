BMW разрабатывает новую версию своего уже популярного электрического кроссовера iX3. Компания раскрыла детали модели BMW iX3 Long Wheelbase, которая заметно отличается от стандартного iX3. Эта версия создана исключительно для Китая, где покупатели часто ценят простор на втором ряду. Для остальных рынков останется обычная модификация — удлинённый вариант задуман как ответ на особенности спроса именно в КНР.

Главное изменение — увеличенные габариты. BMW добавила 108 мм к расстоянию между осями, благодаря чему пассажирам сзади стало значительно комфортнее. В Китае владельцы автомобилей премиум-класса нередко предпочитают ездить с водителем, поэтому дополнительное пространство превращает заднюю часть кроссовера в подобие небольшого лаунжа. При этом BMW подчёркивает, что даже с удлинённым кузовом автомобиль сохраняет спортивный характер и управляется легко.

Технически iX3 Long Wheelbase использует ту же 800-вольтовую архитектуру, что и стандартная версия. Благодаря этому кроссовер поддерживает сверхбыструю зарядку: при подключении к мощной станции он способен принимать до 400 кВт. Это позволяет пополнить запас хода примерно на 400 км всего за 10 минут. Заявленный общий запас хода превышает 900 км, однако он достигнут не за счёт увеличенной батареи — цифра основана на китайском цикле CLTC, который известен более оптимистичными результатами по сравнению с европейскими методиками.

Салон выполнен в очень футуристичном стиле. BMW отказалась от большинства физических кнопок и использует систему Panoramic iDrive: ключевая информация проецируется вдоль нижней части лобового стекла, чтобы водитель не отвлекался от дороги. Дополнительные функции, мультимедиа и управление автомобилем сосредоточены на центральном экране.

BMW iX3 Long Wheelbase также делает упор на глубокую локализацию технологий. Автомобиль работает на новой Operating System X, при этом около 70% программного обеспечения было разработано непосредственно в Китае. В сотрудничестве с Alibaba и DeepSeek компания улучшила интеллектуального голосового помощника, добавив продвинутые AI-функции, благодаря которым команды должны восприниматься как естественный разговор. Также заявлена интеграция с экосистемой Huawei: смартфон можно использовать как цифровой ключ, а автомобиль способен взаимодействовать с умным домом через HarmonyOS NEXT.





Для систем помощи водителю BMW объединилась с Momenta, чтобы создать решения, адаптированные под плотный и сложный трафик китайских городов. Автомобиль должен уверенно справляться как с загруженными перекрёстками, так и с длительными поездками по шоссе. За точность реакции отвечает управляющий блок Heart of Joy, который работает как центральный «мозг», координируя мотор, тормоза и рулевое управление в реальном времени.

Отдельно упоминается функция Soft Stop — она делает остановку более плавной и убирает характерный рывок в самом конце торможения. Также iX3 Long Wheelbase получил подвеску, настроенную специально под китайские дороги, с акцентом на мягкость и комфорт. Фактически это означает, что китайская версия будет ехать мягче, чем европейская.

Публичная премьера BMW iX3 Long Wheelbase состоится на Пекинском автосалоне 2026 года. После этого модель поступит в продажу в Китае и некоторых других странах Азии, включая Индию и Таиланд, позднее в том же году. В США и Европе эта модификация продаваться не будет — BMW не планирует выводить удлинённую версию на эти рынки.