Nintendo анонсировала необычный гаджет по мотивам серии Super Mario — Talking Flower, знакомый игрокам по Super Mario Bros. Wonder, скоро появится в виде игрушки, которая будет произносить фразы по нажатию кнопки. Отгрузки устройства начнутся уже в марте.

Talking Flower — это небольшая пластиковая фигурка растения, которая умеет комментировать происходящее вокруг. По задумке Nintendo, реплики должны быть мотивирующими, подбадривающими или просто смешными, чтобы «оживлять» повседневную жизнь фанатов так же, как в игре она сопровождала приключения Марио.

Устройство может говорить само примерно два раза в час. Также фразу можно вызвать вручную, нажав кнопку сверху. При этом озвучка будет подстраиваться под обстоятельства, включая время суток. Например, ближе к обеду Talking Flower может упомянуть еду, прокомментировать погоду, предупредить о низком заряде батареек или просто сообщить текущее время.

Иногда гаджет будет воспроизводить музыкальные темы из Super Mario Bros. Wonder. Если зажать кнопку на несколько секунд, Talking Flower временно отключит самостоятельные комментарии. Ночью устройство не будет разговаривать само по себе и даже сможет сказать «спокойной ночи» и «доброе утро».

Talking Flower поддерживает в общей сложности 11 языков, включая английский.





Официальный релиз Nintendo Talking Flower состоится 12 марта 2026 года. Точная цена пока не объявлена, а дополнительные подробности должны появиться на сайте Nintendo позднее.