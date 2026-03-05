Xiaomi готовит к мировому запуску новый роутер BE19000 Pro с поддержкой WiFi 7. Устройство обещает стать одним из самых мощных в своем сегменте благодаря трёхдиапазонной беспроводной сети и портам сверхвысокой скорости. Подробности о старте продаж и цене пока не раскрыты.

Роутер Xiaomi BE19000 Pro оснащён поддержкой WiFi 7 на трёх диапазонах: 2,4 ГГц, 5 ГГц и новом 6 ГГц. Совокупная теоретическая скорость беспроводного соединения достигает впечатляющих 18 656 Мбит/с, что ставит устройство в число лидеров по производительности у Xiaomi. Помимо этого, аппарат получил встроенную функцию NAS для хранения данных.

BE19000 Pro готов предложить солидный проводной потенциал благодаря двум 10-гигабитным и четырём 2,5-гигабитным Ethernet-портам. Это облегчает подключение устройств с высокими требованиями к пропускной способности — игровых ПК, серверов и рабочих станций, сохраняя максимальные скорости по всей сети.

Из дополнительных возможностей стоит выделить поддержку WiFi-сетей Mesh с интеллектуальными оптимизациями, Bluetooth Mesh для управления умным домом, а также интеграцию с фирменной экосистемой HyperOS. Всё это указывает на то, что Xiaomi стремится не просто выпустить мощный роутер, а сделать его центральным узлом умного дома и локальной сети.

Текущий контекст рынка роутеров и конкуренты Xiaomi BE19000 Pro

WiFi 7 пока редко встречается в массовом сегменте, и Xiaomi с BE19000 Pro выходит одной из первых на глобальный рынок с этим стандартом. Главные соперники — ASUS ROG Rapture GS-AXE16000 и TP-Link Archer BE900, которые тоже предлагают скоростные WiFi 7 решения с продвинутыми функциями. Важно, что Xiaomi не просто предлагает рекордную скорость, но и расширенный набор портов, что весьма востребовано у продвинутых пользователей.





Появление BE19000 Pro может подстегнуть гонку производителей роутеров на стандарте WiFi 7, где пока лидируют лишь немногие бренды. Xiaomi делает ставку на синергию с экосистемой HyperOS — это позволит улучшить взаимодействие с другими устройствами Mi и расширить функциональность нового роутера.

Что ждать от Xiaomi BE19000 Pro и рынок WiFi 7 роутеров

Появление Xiaomi BE19000 Pro покажет, насколько быстро WiFi 7 технологии станут доступными широкому кругу пользователей. Если компания сохранит традиции доступных цен, это может сильно расширить аудиторию устройств с поддержкой нового стандарта.

Впрочем, пока остаются вопросы по точной дате выхода и стоимости BE19000 Pro. Учитывая высокотехнологичный набор характеристик, цена может оказаться заметно выше привычных домашних роутеров, но Xiaomi уже доказала, что умеет балансировать между топовым железом и приемлемым ценником.