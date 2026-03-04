Компания Xiaomi выпустила в Китае новый кондиционер Xiaomi Mi Home Air Conditioner Ultra Energy-Saving Pro 1.5 HP. Устройство представлено вместе с менее мощной версией на 1 HP и получило ряд улучшений по сравнению с моделью 2025 года.

Версия 2026 года отличается увеличенным воздушным потоком — до 900 м³/ч — с поддержкой как вертикального, так и горизонтального распределения воздуха для более равномерного охлаждения или обогрева помещения. Максимальные показатели охлаждения и обогрева также выросли, а коэффициент годовой энергоэффективности (APF) увеличился с 5,65 до 6,30. Модель оснащена крупным двухрядным конденсатором и испарителем и соответствует первому классу энергоэффективности в Китае. Кроме того, кондиционер может работать практически бесшумно — уровень шума составляет всего 16 дБА, что делает его подходящим для установки в спальне.

Среди умных функций — поддержка HyperOS Connect, позволяющая интегрировать устройство с другими продуктами экосистемы Xiaomi и управлять им удалённо через фирменное приложение. Пользователи могут получать уведомления о загрязнении фильтра и устанавливать обновления »по воздуху». Также заявлены алгоритм энергосбережения и функция самоочистки как внутреннего, так и внешнего блока. Встроенный дисплей отображает текущую температуру и статус подключения.

В Китае Xiaomi Mi Home Air Conditioner Ultra Energy-Saving Pro 1.5 HP предлагается по цене 3199 юаней (примерно 464 доллара). Пока неизвестно, появится ли эта модель на других рынках.