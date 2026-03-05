Компания Ooni запустила аксессуар Rotating Stone, который автоматически вращает пиццу в своих уличных печах Koda 2, обеспечивая равномерное прожаривание без необходимости ручного переворачивания. Этот камень предназначен для моделей Koda 2, Koda 2 Pro и Koda 2 Max и предлагает полностью автоматизированный способ поддерживать идеальную корочку.

Вращающийся камень оснащён механизмом по периметру, а не центральным креплением, что предотвращает раскачивание и остановки даже при использовании тяжёлой посуды. Пользователи могут выбирать между двумя режимами вращения: непрерывным и с шагом 90 градусов. Второй режим помогает экономить аккумулятор, если не требуется круглое вращение.

Отдельный модуль снаружи камня включает LIDAR-сенсор, который позволяет запускать и останавливать вращение взмахом руки или кухонной лопатки — полностью без прикосновений. По заявлению Ooni, установка занимает меньше 10 минут, что делает гаджет удобным и быстро монтируемым дополнением для любого владельца Koda 2.

Стоимость Rotating Stone варьируется в зависимости от печи: $329 для Koda 2, $349 для Koda 2 Pro и $399 для Koda 2 Max. Комплекты с печами и вращающимся камнем продаются по ценам от $799 до $1649. Для фанатов уличной пиццы это очередной шаг к автоматизации процесса готовки, сокращая участие человека и улучшая равномерность прожарки.

Автоматизация уличной пиццы: как Ooni обходит конкурентов

Рынок портативных пицце-печей растёт вместе с запросами на удобство и быстрое приготовление. Ooni — один из лидеров сегмента благодаря инновациям, которые не всегда очевидны, но заметны в опыте пользователя. В отличие от конкурентов, которые предлагают простые поворотные поверхности или требуют ручного контроля, Ooni выводит идею на новый уровень с датчиками и продуманной механикой.





Например, Roccbox и другие конкуренты предлагают вращающиеся решётки, но часто они устроены на центральной оси, что может создавать нестабильность при переворотах. Пока Ooni экспериментирует с периферийным механизмом, это придаёт устойчивость и долговечность всей системе. К тому же бесконтактное управление с помощью LIDAR — редкость для уличных бытовых гаджетов.

Если добавить, что вращающийся камень поддерживает несколько режимов и ориентирован на быструю установку, становится понятно, что Ooni ставит задачу сделать процесс пиццетворения максимально простым и приятным для любителей домашней кухни на открытом воздухе.

Что дальше? Пицца без усилий и новые возможности аксессуаров

Автоматизация готовки — тренд, который может перерасти в полноценную смарт-кухню на улице. Ожидается, что Ooni и другие бренды продолжат интегрировать сенсоры, ИИ и расширенные функции управления в свои устройства. В ближайшие годы возможно появление печей с автоматической регулировкой температуры и автоматическим введением ингредиентов.

Пока Rotating Stone — важный шаг в сторону удобства и качества, позволяющий готовить пиццу, как в лучших ресторанах, но на собственной террасе или в походе. Для тех, кто подумывает о покупке уличной печи, новое устройство от Ooni стоит включить в список обязательных опций.