Samsung вновь активизировала рекламу своих новых смартфонов серии Galaxy S26, отправляя рекламные уведомления напрямую через приложение Samsung Health. Эта тактика — не новинка: бренд уже много лет использует push-уведомления для продвижения будущих устройств. Однако теперь, спустя несколько лет затишья, подход расширился и на новые каналы, что вызывает вопросы о балансе между маркетингом и комфортом пользователей.

Начиная примерно с 2019 года, Samsung не раз подвергалась критике за агрессивные рекламные уведомления, которые появлялись на устройствах пользователей. Тогда компания немного снизила интенсивность таких сообщений, ограничиваясь службами Samsung Push Service и приложением Members — обе эти функции можно было легко отключить. Новая волна рекламы, запущенная через Samsung Health, вносит неожиданный поворот.

Уведомление о предзаказе Galaxy S26 Ultra, замеченное у обозревателя Jeff Springer из SammyGuru, иллюстрирует новый подход. Текст уведомления призывает включить функцию «приватный экран», чтобы ограничить видимость содержимого от посторонних при использовании Samsung Health, что создаёт двусмысленное впечатление — реклама сервиса в маске заботы о конфиденциальности.

Расширение рекламы на новые приложения ставит вопрос о границах вмешательства в пользовательский опыт. Приложение Samsung Health — инструмент для заботы о здоровье, и его использование в роли рекламной площадки может нивелировать доверие. Пользователи могут начать воспринимать уведомления как назойливые и не имеющие отношения к основным функциям приложения, что негативно скажется на восприятии бренда.

Причины и последствия возврата рекламы через уведомления

С одной стороны, продвижение Galaxy S26 через дополнительные каналы понятно с коммерческой точки зрения. Рынок флагманских смартфонов перегрет, а конкуренты вроде Apple и Google не останавливаются в маркетинговой активности. Для Samsung важно вовремя напомнить о своих новинках, особенно при участии в предзаказах.





Но с другой стороны агрессивная реклама в приложениях, которые не должны отвлекать, повышает риск отторжения. Индустрия уже сталкивается с обострением вопросов приватности и защиты потребителя, и здесь Samsung рискует создать лишний негатив, если пользователям станет неудобно или появится чувство нарушения личной жизни из-за настырных уведомлений.

Сравнивая с конкурентами, стоит отметить, что Apple, хотя и использует маркетинговые уведомления, более осторожно подходит к выбору каналов и формы подачи. Google же часто старается встроить рекламу в собственные сервисы более органично, пытаясь не переходить грань раздражения.

Для Galaxy S26 эта рекламная кампания может стать испытанием, насколько хорошо Samsung управляет своей маркетинговой стратегией на фоне изменений предпочтений и чувствительности аудитории. В долгосрочной перспективе бренд должен балансировать между необходимостью продвижения и сохранением лояльности пользователей.