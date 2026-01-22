MWC Barcelona в этом году пройдёт в начале марта, и Honor уже подтвердила участие в выставке, а также анонсировала собственное мероприятие, на котором представит складной смартфон Magic V6 и концептуальный Honor Robot Phone.

Презентация Honor состоится 1 марта в Palau de Congressos de Barcelona и начнётся в 13:00 по центральноевропейскому времени.

Ожидается, что Magic V6 получит заметное обновление по части автономности по сравнению с предыдущей моделью. По последним слухам, складной флагман оснастят кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью около 7000 мА·ч. Также устройству приписывают топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и основную камеру на 200 Мп.

Помимо складного флагмана Honor покажет Robot Phone — давно тизерившийся концепт-смартфон с камерой на роботизированной руке и встроенным стабилизатором. Компания должна раскрыть точные характеристики модели и её AI-функции, которые относятся к стратегии Alpha plan.

Устройство оснащено выдвижным 3-осевым подвесом, который позволяет камере отслеживать движущиеся объекты и взаимодействовать с ними. Robot Phone уже показывали на CES в виде предварительной демонстрации, и теперь ожидается полноценный анонс с деталями.



