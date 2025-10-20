Компания Honor официально объявила дату дебюта своего необычного смартфона Honor Robot Phone, впервые показанного во время презентации серии Magic8. Производитель опубликовал тизер, подтвердив, что новинка будет представлена на выставке MWC 2026. Пока неизвестно, станет ли это полноценным коммерческим запуском или лишь демонстрацией устройства для посетителей.

Ещё во время презентации Magic8 компания сообщила, что Robot Phone будет полностью раскрыт именно в марте 2026 года на MWC.

Главная особенность Honor Robot Phone — подвижная камера на стабилизированном подвесе, которая выдвигается с тыльной стороны корпуса и напоминает голову робота. По словам Honor, смартфон способен «понимать» то, что видит, и использовать искусственный интеллект для реализации множества интеллектуальных функций.

Более подробная информация о возможностях и характеристиках устройства станет известна во время официального показа на MWC 2026.