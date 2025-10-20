Похоже, Samsung действительно готовит нечто серьёзное. По словам инсайдера @Jukanlosreve, который внимательно следит за полупроводниковой индустрией, новый чип Exynos 2600 покажет огромный прирост производительности в области графики (GPU) и нейронных вычислений (NPU). По предварительным данным, он сможет превзойти не только Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, но и Apple A19 Pro — и сделать это с заметным отрывом.

Если информация подтвердится, Exynos 2600 может использоваться во всех моделях серии Galaxy S26, а не только в базовой версии, как сообщалось ранее. Об этом также заявляет известный информатор Ice Universe, ссылаясь на собственные источники. Однако Qualcomm полностью из уравнения не исчезнет — Samsung всё ещё планирует делить рынки между своими и чужими чипами.

Согласно данным из корейских СМИ, на которые ссылается Jukan, нейропроцессор Exynos 2600 будет в шесть раз быстрее, чем у Apple A19 Pro, установленного в iPhone 17 Pro. Это также делает его примерно на 30% мощнее, чем NPU в Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Даже если оставить искусственный интеллект в стороне, прирост производительности впечатляет: CPU стал быстрее на 14%, а графика — сразу на 75% по сравнению с A19 Pro. В сравнении со Snapdragon 8 Elite Gen 5 прирост GPU достигает 29%.

Ранее сообщалось, что Galaxy S26 Pro может выйти по всему миру именно с чипом Exynos 2600. Более того, некоторое время назад ходили слухи, что даже Galaxy S26 Ultra получит этот процессор, хотя позже эти сообщения опровергли.





Теперь ситуация снова изменилась — новые утечки утверждают, что все модели Galaxy S26 будут выпускаться с Exynos 2600, по крайней мере, в некоторых регионах. Samsung якобы планирует разделить поставки примерно 50/50: в США, Китае и Японии смартфоны будут оснащаться Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в Корее, Европе и других странах — собственным Exynos.

Любопытно, что Samsung Foundry недавно получила заказ на производство самих Snapdragon 8 Gen 5, предположительно по 2-нм техпроцессу GAA — тому же, что используется и для Exynos 2600. Таким образом, даже версии Galaxy S26 со Snapdragon будут, по сути, работать на чипах, произведённых самой Samsung.

Впрочем, не только выбор процессора находится в стадии изменений. Серия Galaxy S26 в целом переживает перестановки: Galaxy S26 Pro, вероятно, будет называться просто Galaxy S26. Модель Edge, по слухам, отменена, S26+ сохранится, а судьба Galaxy S26 Ultra остаётся неизменной — этот флагман точно выйдет.