Покупателям грядущих смартфонов серии Samsung Galaxy S26, возможно, придётся заплатить больше. Согласно новому отчёту, компания планирует поднять цены на свои флагманские устройства из-за увеличения стоимости ключевых компонентов.

Как отмечается, подорожание затронуло важнейшие элементы смартфонов — процессоры (SoC) и оперативную память (RAM). Рост цен связан с повышенным спросом на эти комплектующие на мировом рынке.

Однако подобная ситуация наблюдается не только у Samsung. Другие производители, включая Apple, Xiaomi, Oppo и vivo, также повысили стоимость своих топовых моделей. В частности, серия vivo X300 оказалась дороже предыдущего поколения.

Тем не менее, повышение цен может быть не глобальным. Источники сообщают, что речь идёт, скорее всего, о внутреннем рынке Южной Кореи, где компоненты подорожали сильнее всего.

Ожидается, что серия Galaxy S26 будет официально представлена в конце февраля, а продажи стартуют в марте.



