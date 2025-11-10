Ранее в этом месяце утечка раскрыла характеристики камер флагмана Galaxy S26 Ultra, а теперь новый отчёт проливает свет на стандартные модели — Galaxy S26 и S26 Plus.

По данным портала SmartPrix, Samsung в этот раз не планирует серьёзных изменений для версий без приставки Ultra. Ранее ходили слухи, что смартфоны получат новый ультраширокоугольный сенсор на 50 Мп, однако теперь это опровергается. Вместо этого оба устройства, как сообщается, сохранят знакомую 12-мегапиксельную камеру Sony IMX564, используемую уже несколько поколений подряд. Эти данные были обнаружены в новых версиях прошивок для обоих смартфонов.

Основная камера останется 50-мегапиксельной, но Samsung заменит сенсор на обновлённый ISOCELL S5KGNG. Хотя это новое оборудование, по размеру оно совпадает с прошлогодним, поэтому реальное улучшение качества снимков может быть незначительным.

Тем не менее одно заметное обновление всё же ожидается: телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом получит повышение разрешения с 10 до 12 Мп, используя сенсор ISOCELL S5K3LD. Этот апгрейд совпадает с утечками о Galaxy S26 Ultra, что указывает на единый подход ко всей линейке.

В остальном, по информации из прошивок, ёмкость аккумуляторов останется прежней — 4300 мА·ч у Galaxy S26 и 4900 мА·ч у Galaxy S26 Plus, как и в серии S25.





Из положительных новшеств — Samsung, по слухам, добавит поддержку кодека Advanced Professional Video (APV) и в стандартные модели. Ранее эта функция была эксклюзивной для версии Ultra и позволяла снимать видео в 4K при 60 кадрах в секунду как на основную, так и на фронтальную камеру.

Серия Galaxy S26 ожидается к анонсу в феврале следующего года, а ближе к концу 2026 года линейку может дополнить ещё одна — более тонкая модель, тоньше, чем Galaxy S25 Edge.