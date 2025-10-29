В будущем смартфоны серии Samsung Galaxy S26 потенциально станут одними из первых устройств, оснащённых поддержкой Bluetooth версии 6.1. Это стало возможным благодаря недавно зарегистрированному чипу Exynos, появившемуся в списках Bluetooth SIG. Согласно информации, новая модель будет обеспечивать более быстрые, интеллектуальные и безопасные беспроводные соединения, что значительно улучшит работу устройств, таких как наушники, носимые гаджеты и системы умного дома.

Этот новый чип, получивший кодовое название Exynos S6568, относится к модулю связи, который работает совместно с процессором приложений Exynos и поддерживает как Bluetooth, так и Wi-Fi. В описании указывается, что S6568 предназначен для использования вместе с совместимым процессором Exynos, чтобы создать полноценное решение с поддержкой Bluetooth 6.1 и Wi-Fi.

При этом остаётся неясным, будут ли версии смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, которые планируют использовать в США и Китае, поддерживать Bluetooth 6.1. На сегодняшний день данный процессор поддерживает только Bluetooth 6.0, что вызывает вопросы о возможных обновлениях и совместимости.

Планируемый запуск серии Galaxy S26 намечен на март 2026 года. В большинстве регионов устройства скорее всего будут оснащены чипом Exynos 2600, а в США и Китае — моделями на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Версия Bluetooth 6.1, официально представленная в мае 2025 года, является усовершенствованием предыдущей 6.0. В ней реализованы новые функции, такие как улучшенное управление конфиденциальностью благодаря автоматической смене идентификаторов устройств (RPA), что затрудняет сторонним организациям отслеживание пользователей без их согласия. Также новая версия способствует снижению энергопотребления, поскольку управление адресами осуществляется контроллером, а не центральным процессором.





Есть вероятность, что если Samsung включит поддержку Bluetooth 6.1 в новую серию, то Galaxy S26 сможет стать первой крупной моделью на рынке, предлагающей обновленный стандарт беспроводных соединений с повышенной безопасностью, стабильностью и энергоэффективностью.