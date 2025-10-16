Honor выпустила планшет MagicPad 3 12.5 — компактную и более доступную версию модели MagicPad 3 Pro. Новинка сохраняет флагманские характеристики при меньших размерах и весе.

Дисплей и производительность

Honor MagicPad 3 12.5 оснащён 12,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем формата 3:2 с разрешением 3048×2032 пикселя (294 PPI) и отношением площади экрана к корпусу 89 %. Частота обновления достигает 165 Гц с семью доступными уровнями: 165, 144, 120, 90, 60, 48 и 30 Гц. Яркость достигает 700 нит в стандартном режиме и 1000 нит в HDR, контрастность — 1500:1.

Планшет работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 (1×Cortex-X4 3,3 ГГц, 3×Cortex-A720 3,2 ГГц, 2×Cortex-A720 3,0 ГГц и 2×Cortex-A520 2,3 ГГц). Устройство поставляется с оболочкой MagicOS 9.0.1 на базе Android 15 и получит обновление до MagicOS 10 на Android 16.

Камеры и подключение

Основная камера MagicPad 3 12.5 имеет разрешение 13 Мп (f/2.0, автофокус), фронтальная — 8 Мп (f/2.2). Поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также аудиокодеки LDAC и aptX Adaptive для улучшенного беспроводного звучания.

Автономность и дизайн

Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт через USB-C. Корпус выполнен из алюминия, толщина устройства — 5,88 мм, вес около 528 г. Доступны цвета: серебристый, чёрный, зелёный и фиолетовый.





Цена и доступность

В Китае Honor MagicPad 3 12.5 предлагается в версиях: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за ¥2699 (около $380) и 12 ГБ за ¥2999 (около $420). Стилус и клавиатура продаются отдельно. Глобальные планы по выпуску планшета пока не объявлены.

Помимо планшета, Honor представила в Китае и серию смартфонов Magic 8, оснащённых новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.