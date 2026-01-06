В сентябре Qualcomm представила флагманские чипы Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme для ноутбуков на Windows с архитектурой Arm, а теперь компания расширяет линейку более доступной моделью — Snapdragon X2 Plus. Новинка приходит на смену Snapdragon X Plus, анонсированному в сентябре 2024 года.

Snapdragon X2 Plus построен на процессорных ядрах Oryon третьего поколения и оснащён нейронным процессором производительностью 80 TOPS. Чип производится по 3-нм техпроцессу и будет доступен в двух конфигурациях: с 10 и 6 ядрами CPU. Версия с 10 ядрами получила 34 МБ общей кэш-памяти и максимальную частоту до 4 ГГц при многопоточной нагрузке. Вариант с 6 ядрами располагает 22 МБ кэша и той же максимальной частотой 4 ГГц.

Обе версии используют одинаковый графический ускоритель X2-45, однако его частоты отличаются. В 10-ядерной модификации GPU работает на частоте до 1,7 ГГц, тогда как в 6-ядерной — ограничен 900 МГц. Оба варианта поддерживают оперативную память LPDDR5X и оснащаются одинаковым NPU с производительностью 80 TOPS, который Qualcomm называет самым быстрым среди ноутбучных решений.

Компания также заявляет, что производительность не снижается при работе от аккумулятора, а автономность может достигать нескольких дней, хотя итоговое время работы будет зависеть от ёмкости батарей, которые выберут производители ноутбуков. Первые устройства на базе Snapdragon X2 Plus должны появиться в продаже к концу июня.

По сравнению с предыдущим Snapdragon X Plus новый чип обеспечивает до 35% прироста производительности одного ядра CPU при одновременном снижении энергопотребления на 43%. Также заявлена поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, опционального 5G и до 128 ГБ оперативной памяти.



