Одной из ключевых целей президентского срока Дональда Трампа было возвращение производства на территорию США. Хотя мнения о правильности такого шага разделились, сам президент был предельно ясен: либо переносите производство в Америку, либо платите повышенные пошлины.

Похоже, крупнейшие технологические компании начинают прислушиваться к этому призыву. Nvidia представила свой первый чип Blackwell, произведённый в США, что может стать началом нового этапа в развитии американской полупроводниковой отрасли.

В официальном пресс-релизе Nvidia сообщила, что совместно с TSMC изготовила первую пластину Blackwell на территории США. Глава компании Дженсен Хуанг лично подписал пластину и отметил важность этого события:

«Это исторический момент по многим причинам. Впервые в современной американской истории самый важный чип в мире производится здесь, в США, на передовом заводе TSMC. Это воплощение видения президента Трампа — реиндустриализация, возвращение производств, создание рабочих мест. Но главное — это возрождение ключевой отрасли, от которой зависит технологическое будущее всего мира».

Рэй Чуанг, генеральный директор TSMC Arizona, также подчеркнул значимость сотрудничества:





«То, что мы прошли путь от строительства завода в Аризоне до выпуска первого чипа Nvidia Blackwell, произведённого в США, всего за несколько лет, демонстрирует лучшие качества TSMC. Этот успех стал возможен благодаря тридцатилетнему партнёрству с Nvidia, нашему стремлению к технологическому прогрессу и самоотверженности сотрудников».

По словам Nvidia, перенос производства в США «открывает путь к устойчивому лидерству Америки в сфере искусственного интеллекта». Если компании удастся развить свои американские мощности, страна может стать мировым центром ИИ — как с точки зрения программного обеспечения, так и аппаратных решений.

Однако остаётся интрига: сможет ли AMD, как ранее заявляла, превзойти Blackwell в производительности? Время покажет, но одно ясно уже сейчас — Nvidia сделала важнейший шаг в истории американского технологического производства.