Samsung Electronics объявила о масштабном партнёрстве с Nvidia, которое станет одним из крупнейших в истории обеих компаний. После встречи председателя совета директоров Samsung Джей Й. Ли и генерального директора Nvidia Дженсена Хуана стало известно, что южнокорейский технологический гигант построит огромную фабрику искусственного интеллекта, где будет использоваться более 50 000 графических процессоров Nvidia.

Эти GPU станут основой для полного перехода Samsung к производству, управляемому искусственным интеллектом. Они будут задействованы во всех этапах — от проектирования и производства смартфонов и полупроводников до разработки робототехнических решений. AI-система объединит все производственные процессы в единую сеть, где искусственный интеллект в реальном времени будет анализировать, отслеживать и оптимизировать производство.

Samsung утверждает, что уже добилась 20-кратного повышения производительности в области вычислительной литографии, используя библиотеки Nvidia cuLitho и CUDA-X для процессов оптической коррекции (OPC). Компании также совместно работают над созданием нового поколения инструментов автоматизации проектирования (EDA) с поддержкой GPU.

Партнёрство Samsung и Nvidia насчитывает более 25 лет — всё началось с того, что DRAM-чипы Samsung использовались в первых видеокартах Nvidia. Сегодня подразделение Samsung Foundry производит для Nvidia чипы GPU, а теперь сотрудничество выходит на новый уровень.

Samsung также разрабатывает с Nvidia высокопроизводительные HBM4-чипы, созданные на базе шестого поколения 10-нм DRAM и 4-нм логических подложек. Эти чипы обеспечат скорость передачи данных до 11 Гбит/с, что значительно превышает стандарт JEDEC в 8 Гбит/с.





В рамках партнёрства Samsung будет поставлять память типов GDDR, HBM и SOCAMM для серверов искусственного интеллекта, построенных на GPU Nvidia. Кроме того, компания использует платформу Nvidia Omniverse для создания цифровых двойников производственных линий.

Для повышения уровня автоматизации и развития человекоподобных роботов Samsung применит серверную платформу Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell, а также Jetson Thor — для улучшения реакций AI в реальном времени, управления безопасностью и выполнения сложных задач.

Отдельное направление сотрудничества — развитие технологий AI-RAN (AI-powered Radio Access Network) для телекоммуникационных операторов Южной Кореи. Эта технология объединит сетевые решения Samsung с графическими процессорами Nvidia, открывая путь к новым стандартам в инфраструктуре связи и производстве.