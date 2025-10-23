После нескольких лет отставания от Micron и SK Hynix в сегменте высокоскоростной памяти, компания Samsung на выставке Semiconductor Exhibition (SEDEX) 2025 в Южной Корее представила свой первый чип HBM4. Это важный шаг, который должен помочь южнокорейскому гиганту вернуть утраченные позиции и укрепить влияние на рынке передовых решений для искусственного интеллекта.

Выставка SEDEX 2025 проходит с 22 по 24 октября в Сеуле. Именно там Samsung официально показала свою шестое поколение высокоскоростной памяти — HBM4 (High Bandwidth Memory 4). Эти чипы используются в ускорителях ИИ от компаний вроде AMD и Nvidia, которые обеспечивают работу генеративных алгоритмов крупнейших мировых IT-компаний.

От того, насколько хорошо покажет себя новый чип, зависит многое. Если Nvidia выберет HBM4 от Samsung, компания сможет получать миллиарды долларов операционной прибыли каждый квартал в течение нескольких лет.

Основной конкурент Samsung — SK Hynix — также завершил разработку своих HBM4-чипов и продемонстрировал их на той же выставке. По сообщениям СМИ, SK Hynix уже ведет продвинутые переговоры с Nvidia о крупной поставке. Все три производителя — Micron, SK Hynix и Samsung — уже отправили свои образцы HBM4 на тестирование Nvidia, после чего компания примет решение, кому доверить контракт.

HBM4 от Samsung произведен по шестому поколению 10-нм техпроцесса (1c), который считается более совершенным, чем 10-нм техпроцесс пятого поколения (1b), применяемый в решениях SK Hynix. Теоретически чипы Samsung должны обеспечивать более высокую производительность, однако окончательные выводы можно будет сделать только после начала тестирования Nvidia.





На данный момент все топовые ускорители ИИ работают на памяти HBM3E, которую Samsung производила в течение последнего года. Новое поколение HBM4 будет использоваться в грядущем ускорителе Nvidia Rubin. Ранее Samsung потеряла значительную долю рынка из-за проблем с HBM3E, но теперь компания намерена не повторять прошлых ошибок и вернуть себе статус лидера в области памяти для искусственного интеллекта.