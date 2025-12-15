Смартфон Realme Neo 8, по данным утечки, разрабатывается для китайского рынка и может получить AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 1.5K и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5.

Компания Realme, готовясь к глобальному запуску серии Realme 16 Pro, параллельно продолжает разработку новых моделей для Китая. Помимо основной линейки, бренд, как сообщается, работает и над продолжением серии Neo. Свежая утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрыла ключевые характеристики одного из будущих смартфонов Neo 8.

Согласно опубликованной информации, устройство получит крупный плоский AMOLED-дисплей производства Samsung с поддержкой разрешения 1.5K. В качестве аппаратной платформы указана однокристальная система Snapdragon 8 Gen 5, что относит смартфон к числу производительных моделей верхнего сегмента.

Что известно о Realme Neo 8 по утечкам

Официальное название устройства пока не подтверждено, однако предполагается, что на китайском рынке оно выйдет под именем Realme Neo 8. Более ранние слухи также приписывали смартфону ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, металлическую рамку корпуса и аккумулятор ёмкостью более 8000 мА·ч.

Для сравнения, предыдущее поколение Realme Neo 7 включало сразу четыре модели: Neo 7 Turbo, Neo 7, Neo 7 SE и Neo 7x. Они оснащались чипами Dimensity 9300 Plus, Dimensity 9400e, Dimensity 6400 Max и Snapdragon 6 Gen 4 соответственно. Пока неизвестно, сохранит ли серия Neo 8 такое же разнообразие модификаций.





Использование Snapdragon 8 Gen 5 указывает на то, что новый смартфон Realme нацелен на конкуренцию с моделями вроде OnePlus Ace 6T, Moto X70 Ultra и iQOO Z11 Turbo Pro, которые также строятся на этом процессоре. Vivo S50 Pro Mini использует тот же чип, однако ориентирован в первую очередь на возможности камеры, тогда как перечисленные устройства делают ставку на производительность.

Официальных подтверждений от Realme на данный момент нет. Дополнительные сведения о серии Neo 8, вероятно, появятся ближе к анонсу.