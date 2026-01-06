Realme 16 Pro+ стал первым крупным релизом бренда в 2026 году и получил обновлённый дизайн с явным упором на фотовозможности. Смартфон вошёл в число первых устройств Realme с новой системой обработки изображений LumaColor Image, которая нацелена на более естественные оттенки кожи, улучшенную цветопередачу и корректную работу с реальным освещением.

Основная камера Realme 16 Pro+ получила разрешение 200 Мп и построена на сенсоре Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1.8. Главный модуль поддерживает полноразмерный авто-зум с режимами 1x и 2x без потери качества. Благодаря системе LumaColor Image смартфон предлагает 21 фирменный цветовой профиль, включая пять портретных стилей: Lively, Vintage, Fresh, Neon и Vivid. Также доступны алгоритмы HyperRAW, InstantSnap и Anti-Distortion, которые улучшают детализацию, стабилизируют динамичные сцены и уменьшают искажения по краям кадра.

Для съёмки с приближением используется 50-мегапиксельная перископическая телефото-камера на базе сенсора Samsung JN5. Она обеспечивает 3,5-кратный оптический зум и до 120-кратного цифрового увеличения в режиме Super Zoom. Третий модуль — 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Смартфон поддерживает запись 4K HDR-видео с фокусными расстояниями 1x, 2x, 3,5x и 7x, а также двухфокусную съёмку 4K при 60 кадрах в секунду на 1x и 3,5x.

Серия Realme 16 Pro выполнена в рамках новой дизайнерской философии Urban Wild и разработана в сотрудничестве с японским дизайнером Наото Фукасавой. Задняя панель Realme 16 Pro+ изготовлена из биоразлагаемого органического силикона на основе растительного сырья.

В аппаратной части смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который работает в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объёмом 128 или 256 ГБ. Устройство получило 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп, а под экраном размещён оптический сканер отпечатков пальцев.





Realme 16 Pro+ оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP69. Программная часть представлена оболочкой realme UI 7.0 на базе Android 16. Компания обещает три крупных обновления операционной системы и четыре года обновлений безопасности.

Смартфон доступен в цветах Master Gold, Master Grey и эксклюзивном для Индии варианте Camellia Pink. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 443 долларс, конфигурация 8/256 ГБ — 465 долларов, а вариант 12/256 ГБ оценён в 498 долларов.