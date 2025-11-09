OPPO официально объявила о начале развертывания стабильной версии операционной системы ColorOS 16 для ряда своих устройств по всему миру. Внедрение стартует 6 ноября 2025 года и будет осуществляться поэтапно. Обновление получат модели OPPO Find N5, Find X8 Pro и Find X8. Устройства станут первыми, кто в мировой практике получит стабильную сборку ColorOS 16.

11 ноября 2025 года стартует распространение обновлений для OPPO Find N3, Find N3 Flip и OPPO Pad 3 Pro. Развертывание происходит поэтапно, и пользователи рекомендуется следить за официальными объявлениями

Обновление повышает производительность и плавность интерфейса благодаря новым движкам Luminous Rendering Engine и Trinity Engine. Это обеспечивает более быстрый запуск приложений, улучшенную прокрутку и точный отклик на касания. Интерфейс стал более естественным и эстетичным с использованием эффектов движения, новых анимированных обоев и режима постоянного полноэкранного отображения

В версии внедрены технологии AI Portrait Glow, AI Eraser и Master Cut для быстрой обработки фото и видео. Также доступны AI Mind Space, AI Mind Assistant и Smart Collections для организации контента.

ColorOS 16 поддерживает функцию Google Gemini Live для взаимодействия с мультимодальным помощником, а также улучшенные инструменты обмена файлами и подключения устройств через O+ Connect. Обновление усиливает безопасность данных с помощью Oppo Lock, включая функции Call to Lock и двойной верификации, и защищает пользовательские данные на частных серверах в рамках Private Computing Cloud



