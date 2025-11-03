Компания Lambda объявила о подписании многомиллиардного соглашения с Microsoft на развертывание инфраструктуры искусственного интеллекта, в которой будут использоваться десятки тысяч графических процессоров NVIDIA, включая системы NVIDIA GB300 NVL72.

Это стратегическое сотрудничество представляет собой многолетний проект по внедрению масштабной инфраструктуры NVIDIA AI, направленный на расширение доступа к облачным вычислительным ресурсам с ускорением на базе GPU.

«Замечательно наблюдать, как команды Microsoft и Lambda совместно работают над внедрением этих мощных ИИ-суперкомпьютеров», — заявил генеральный директор Lambda Стивен Балабан. — «Мы сотрудничаем с Microsoft уже более восьми лет, и это выдающийся шаг вперёд в нашем партнёрстве».

Соглашение подчеркивает растущий мировой спрос на высокопроизводительные вычисления, вызванный стремительным развитием ИИ-ассистентов и активным внедрением искусственного интеллекта в корпоративный сектор.

Lambda отмечает, что её курс на создание ИИ-фабрик гигаваттного масштаба поддерживает одно из важнейших технологических преобразований в истории человечества. Это сотрудничество подтверждает статус Lambda как надёжного партнёра, предоставляющего вычислительную инфраструктуру для ведущих мировых продуктов в сфере искусственного интеллекта.





Компания Lambda, называющая себя «Облаком сверхразума», занимается строительством гигаваттных ИИ-фабрик для обучения и выполнения моделей. От прототипирования до обслуживания миллиардов пользователей в продакшне — Lambda создаёт базовую инфраструктуру, обеспечивающую работу ИИ. Основанная в 2012 году инженерами в области искусственного интеллекта, компания ставит перед собой цель сделать вычислительные мощности столь же доступными, как электричество, предоставляя каждому пользователю возможность обладать «собственным GPU».