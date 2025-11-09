Отправить запрос в ChatGPT случайно, забыв добавить важные детали или вставив неправильную фразу с сайта — распространённая ситуация. Однако для пользователей GPT-5 Pro или для функции глубокого анализа ChatGPT это может стать проблемой, так как ответы занимают больше времени, а количество запросов ограничено.

Теперь OpenAI предоставляет возможность прервать работу чат-бота во время формирования ответа на вопрос. Пока ИИ отвечает, вы можете добавлять новую информацию и корректировать ход его рассуждений без необходимости начинать всё заново, что позволяет эффективно управлять разговором в реальном времени.

Когда ИИ подбирает ответ, нажмите кнопку «Обновить» на боковой панели, внесите дополнительные пояснения или уточнения, и ответ изменится быстро. Теперь не нужно перезапускать всю сессию — ChatGPT может скорректировать ответ прямо в ходе диалога.

Для аналитиков и специалистов, реализующих сложные многоэтапные запросы, эта функция экономит много времени. Если выясняется, что ключевые данные устарели или требуют обновления, достаточно остановить текущий процесс, изменить запрос и запустить заново. Например, можно сказать: «Обнови данные на 2022 год на данные на 2024 год», и текст автоматически скорректируется.

Ранее приходилось терпеливо ждать, чтобы исправить ошибку в исходных данных. Для системы, основанной на предсказательном вводе текста, это важный шаг к более интерактивному и гибкому взаимодействию.





Начиная с GPT-4, можно было делать уточнения, которые обрабатывались в очереди. Теперь с помощью функции непрерывной обратной связи можно вносить правки без ожидания — ИИ воспринимает ваши корректировки в процессе формирования ответа.

OpenAI делает ChatGPT более подходящим для естественного диалога. Предыдущие модели были известны тем, что продолжали идти вперёд, даже если неправильно истолковывали вопрос или контекст. Обновление не делает ИИ сознательным, но позволяет ему гибко корректировать ответы, обеспечивая взаимодействие с пользователем.