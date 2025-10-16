Компания Honor представила свои новые флагманские умные часы Watch 5 Pro, созданные для любителей приключений, спорта и здорового образа жизни. Новинка сочетает премиальный дизайн с повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Watch 5 Pro получили сразу несколько сертификатов защиты: IP68, IP69, IP69K и 5ATM, что делает их пыле- и водонепроницаемыми. Устройство оснащено круглым 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей, плотностью 310 ppi и пиковым уровнем яркости до 3000 нит. В режиме Bluetooth часы способны работать до 15 дней без подзарядки, а при использовании eSIM — около 3 дней.

Главный акцент в Watch 5 Pro сделан на интеграции искусственного интеллекта. Часы получили поддержку систем YOYO AI и DeepSeek, которые обеспечивают функции голосового управления, жестов, транскрипции аудиозаписей и персонализации циферблатов. Для спортсменов предусмотрен ИИ-помощник, который анализирует уровень физической подготовки пользователя и помогает составлять индивидуальные планы тренировок.

Honor оснастила устройство множеством сенсоров для отслеживания состояния здоровья — измерением пульса, уровня кислорода в крови, артериального давления, ЭКГ, сожжённых калорий и других показателей.

Среди других возможностей: поддержка eSIM, сертификация TÜV Rheinland для комфортного ношения, совместимость с популярными приложениями, двухчастотная трёхспутниковая антенна, NFC, Bluetooth 5.2, корпус из нержавеющей стали и две кнопки управления, одна из которых — вращающаяся коронка.





Стоимость Bluetooth-версии Honor Watch 5 Pro составляет 1 599 юаней (примерно 224 доллара), а вариант с eSIM — 1 699 юаней (около 238 долларов). Предзаказы уже открыты, а старт продаж намечен на 23 октября 2025 года. Умные часы будут доступны в нескольких расцветках: Explorer, Astronomer, Climber, Pioneer и Voyager.