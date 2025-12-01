Компания Honor начала продажи своего флагманского смартфона Magic 8 Pro на международном рынке, после запуска в Китае в прошлом месяце. Новинка стала одним из первых устройств на базе нового чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 и практически полностью повторяет китайскую версию, за исключением некоторых характеристик аккумулятора и скорости зарядки.

Глобальная модель Honor Magic 8 Pro оснащена аккумулятором ёмкостью 7100 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки 80 Вт. В китайской версии аккумулятор немного превышает — 7200 мА·ч, а зарядка проводом мощностью 120 Вт. Все остальные технические параметры у обеих версий совпадают.

Работает смартфон под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Он получил 6,71-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K (1256 x 2808 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью HDR до 6000 нит. В сердце устройства находится чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графическим процессором Adreno 840. Модель доступна с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенной до 1 ТБ.

Камера Honor Magic 8 Pro включает три модуля. Главный датчик — 200-мегапиксельный с размером 1/1,4 дюйма, 3,7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Также в модуле есть 50-мегапиксельный сенсор с стабилизацией CIPA 5.5 и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. На передней панели установлена 50-мегапиксельная селфи-камера и 3D-датчик глубины.

Устройство обладает степенью защиты IP68, IP69 и IP69K, что гарантирует защиту от пыли и воды. Среди коммуникационных модулей — 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (захватывающие позиции через GLONASS, Galileo, Beidou), NFC, OTG и USB Type-C. Смартфон оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и рядом датчиков, включая акселерометр, гироскоп, инфракрасный сенсор, датчик освещенности и приближения. Размеры составляют 161,15 x 75 x 8,32 мм, а вес — 219 г.





Цены в Китае стартуют от 5999 юаней (около 840 долларов) за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Смартфон доступен в цветах: черный, белый, лазурный и золотисто-песочный