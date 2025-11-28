huawei matebook pro design 1 2x 1536x906 1
После выпуска ярких новых цветов для MateBook Fold компания Huawei теперь представляет новую расцветку Dawn Pink для 14,2-дюймового MateBook Pro.

Теперь в цветовой линейке есть новый розовый вариант, который стал четвёртым после классического чёрного (Inkstone Black), голубого (Sunny Blue) и белого. Пока что он доступен только в топовой конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Цены в Китае начинаются от 8899 иен за модель с глянцевым дисплеем и от 9899 иен — за версию с антибликовым покрытием PaperMatte.

Новая расцветка Dawn Pink выделяется среди остальных моделей. Крышка и трекпад выполнены в мягком розовом оттенке, в то время как клавиатура осталась чёрной, создавая гармоничный контраст.

Технические характеристики:
Кроме внешнего оформления, всё осталось как прежде:

  • OLED-экран 14,2” с соотношением сторон 3:2, разрешением 3120 × 2080, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 600 нит и пиковым показателем 1000 нит в режиме HDR.
  • Внутри — новый чипсет Huawei Kirin и HarmonyOS.
  • Варианты хранения и оперативной памяти соответствуют оригинальным цветам.

Функциональность и подключение:


  • Три порта USB-C 3.2 Gen 1
  • Быстрая зарядка мощностью 140 Вт для аккумулятора на 70 Вт·ч
  • Шесть динамиков и четыре микрофона
  • Веб-камера 1080p
  • Кнопка питания с встроенным сканером отпечатков
  • Физический переключатель конфиденциальности.

На данный момент модель Dawn Pink остается эксклюзивной для китайского рынка и уже доступна через официальные онлайн- и розничные магазины Huawei.

