После выпуска ярких новых цветов для MateBook Fold компания Huawei теперь представляет новую расцветку Dawn Pink для 14,2-дюймового MateBook Pro.

Теперь в цветовой линейке есть новый розовый вариант, который стал четвёртым после классического чёрного (Inkstone Black), голубого (Sunny Blue) и белого. Пока что он доступен только в топовой конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Цены в Китае начинаются от 8899 иен за модель с глянцевым дисплеем и от 9899 иен — за версию с антибликовым покрытием PaperMatte.

Новая расцветка Dawn Pink выделяется среди остальных моделей. Крышка и трекпад выполнены в мягком розовом оттенке, в то время как клавиатура осталась чёрной, создавая гармоничный контраст.

Технические характеристики:

Кроме внешнего оформления, всё осталось как прежде:

OLED-экран 14,2” с соотношением сторон 3:2, разрешением 3120 × 2080, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 600 нит и пиковым показателем 1000 нит в режиме HDR.

Внутри — новый чипсет Huawei Kirin и HarmonyOS.

Варианты хранения и оперативной памяти соответствуют оригинальным цветам.

Функциональность и подключение:





Три порта USB-C 3.2 Gen 1

Быстрая зарядка мощностью 140 Вт для аккумулятора на 70 Вт·ч

Шесть динамиков и четыре микрофона

Веб-камера 1080p

Кнопка питания с встроенным сканером отпечатков

Физический переключатель конфиденциальности.

На данный момент модель Dawn Pink остается эксклюзивной для китайского рынка и уже доступна через официальные онлайн- и розничные магазины Huawei.