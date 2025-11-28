Huawei добавила яркости своему флагманскому ноутбуку MateBook Pro с новым цветом Dawn Pink
После выпуска ярких новых цветов для MateBook Fold компания Huawei теперь представляет новую расцветку Dawn Pink для 14,2-дюймового MateBook Pro.
Теперь в цветовой линейке есть новый розовый вариант, который стал четвёртым после классического чёрного (Inkstone Black), голубого (Sunny Blue) и белого. Пока что он доступен только в топовой конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Цены в Китае начинаются от 8899 иен за модель с глянцевым дисплеем и от 9899 иен — за версию с антибликовым покрытием PaperMatte.
Новая расцветка Dawn Pink выделяется среди остальных моделей. Крышка и трекпад выполнены в мягком розовом оттенке, в то время как клавиатура осталась чёрной, создавая гармоничный контраст.
Технические характеристики:
Кроме внешнего оформления, всё осталось как прежде:
- OLED-экран 14,2” с соотношением сторон 3:2, разрешением 3120 × 2080, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 600 нит и пиковым показателем 1000 нит в режиме HDR.
- Внутри — новый чипсет Huawei Kirin и HarmonyOS.
- Варианты хранения и оперативной памяти соответствуют оригинальным цветам.
Функциональность и подключение:
- Три порта USB-C 3.2 Gen 1
- Быстрая зарядка мощностью 140 Вт для аккумулятора на 70 Вт·ч
- Шесть динамиков и четыре микрофона
- Веб-камера 1080p
- Кнопка питания с встроенным сканером отпечатков
- Физический переключатель конфиденциальности.
На данный момент модель Dawn Pink остается эксклюзивной для китайского рынка и уже доступна через официальные онлайн- и розничные магазины Huawei.