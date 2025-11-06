По слухам, компания Honor готовится представить серию смартфонов Honor 500 до конца этого года. Хотя официального анонса пока не было, в сети уже появились многочисленные утечки, раскрывающие ключевые характеристики будущих устройств.

Согласно последним данным из Китая, модель Honor 500 Pro будет оснащена флагманским процессором Snapdragon 8 Elite. Также источник сообщает, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч, основную камеру с разрешением 200 Мп, перископический телеобъектив, металлическую рамку и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Ранее появлялась информация, что обе модели — Honor 500 и 500 Pro — оснастят 6,5-дюймовыми дисплеями. Базовая версия, по слухам, получит чип Snapdragon 8s Gen 4.

Таким образом, серия Honor 500 может стать серьёзным шагом вперёд для бренда, предложив сочетание высокой производительности, большой ёмкости батареи и продвинутых камер.