В сети вновь появились подробности о следующем флагманском смартфоне Motorola, модели под названием Edge 70 Ultra, которая, по предварительным данным, будет первым нескладным Ultra-прибором компании за последние годы. Устройство с кодовым названием Urus снова всплыло среди слухов после новой утечки от Эвана Бласса, подтверждающей использование в нем новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Это совпадает с ранними тестами, указывающими, что Snapdragon 8 Gen 5, построенный на 3-нм техпроцессе, будет основой для нового флагмана Motorola. Он включает в себя мощный процессор Oryon с двумя ядрами по 3,8 ГГц и шесть ядер по 3,32 ГГц, а также обновленный графический адаптер Adreno и улучшенный нейропроцессор Hexagon, обеспечивающие высокую производительность и энергоэффективность.

Ожидается, что Edge 70 Ultra будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 16. Предварительные бенчмарки показывают высокие показатели — около 2600 очков в одноядерном тесте и более 7400 — в многоядерном, что говорит о мощностях Snapdragon 8 Gen 5.

По слухам, гаджет получит 1,5K OLED-дисплей и тыльную камеру с перископическим телеобъективом для значимых возможностей зума. Модель, вероятно, появится сначала в Китае под брендом Moto X70 Ultra, а мировой релиз запланирован на начало 2026 года. Ожидаемая цена составит около 800–900 долларов в зависимости от комплектации.

Названия и сроки появления официальных анонсов пока еще не подтверждены, однако остается надеяться, что этот смартфон станет очередным флагманом Motorola с обещаниями высокой производительности и современными функциями.



