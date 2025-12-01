motorola edge 70 colors b
Похоже, Motorola готовит ещё одно устройство с уклоном в моду. Спустя всего несколько недель после поступления Edge 70 в продажу в сети появился новый вариант — Swarovski Edition, который явно нацелен на любителей гламура.

По данным инсайдера Эвана Бласса (@evleaks), маркетинговый постер демонстрирует смартфон в оттенке Pantone Cloud Dancer — мягком кремово-белом цвете, который, по слухам, станет официальным цветом Pantone в 2026 году. Задняя панель выполнена из веганской кожи и украшена 14 настоящими кристаллами Swarovski. На рамке нанесена гравировка PANTONE Cloud Dancer, подчёркивающая премиальный стиль устройства.

Это не просто новая окраска корпуса. Это уже второй релиз Motorola, выполненный в стиле Swarovski в этом году — после специального издания Razr 60 и набора наушников с кристаллами. Цена пока не объявлена, но очевидно, что Swarovski Edition выводит Edge 70 в разряд коллекционных моделей. Для сравнения, обычная версия в Европе стоит от 799 евро.

Внутренние характеристики остаются прежними — что скорее плюс. Устройство предлагает яркий 6,7-дюймовый P-OLED дисплей с частотой 120 Гц, защиту IP68 и IP69, чип Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ хранилища, тройную камеру на 50 Мп, поддержку беспроводной зарядки и аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч. Стандартный Edge 70 имеет толщину 5,99 мм, поставляется с Android 16 и гарантирует четыре крупных обновления системы.

Дата выхода специального издания пока не раскрыта. Если вы присматриваетесь к Edge 70 и хотите вариант, который действительно выделяется, Swarovski Edition вполне может стать самым эффектным смартфоном года.


