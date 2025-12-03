В сети появилась новая порция подробностей о следующем флагмане Motorola. Надёжный источник опубликовал ранние изображения Motorola Edge 70 Ultra — преемника модели Edge 50 Ultra 2024 года, поскольку линейка Edge 60 Ultra так и не вышла. Это первый взгляд на будущий топовый смартфон бренда, не относящийся к складным устройствам.

Опубликованные AndroidHeadlines изображения демонстрируют Motorola Edge 70 Ultra в двух цветах с текстурированной задней панелью. Такая отделка заметно отличается от эко-кожи, использованной в прошлогоднем Edge 50 Ultra, и напоминает покрытия, характерные для производительных моделей других брендов. Блок камер расположен в левом верхнем углу и включает три объектива, что намекает на комбинацию основного, ультраширокоугольного и перископного телеобъектива.

Рамка корпуса, по всей видимости, выполнена из металла. На правой грани находятся кнопки питания и регулировки громкости, а на левой — отдельная клавиша, которая, вероятно, будет отвечать за функции, связанные с искусственным интеллектом.

Лицевая часть пока не раскрыта, но ожидается центральное отверстие под фронтальную камеру, тонкие рамки и плоский OLED-дисплей. Размер экрана предположительно составит около 6,7-6,8 дюйма, а частота обновления будет повышенной.

Согласно ранним данным, устройство получит процессор Snapdragon 8 Gen 5 — это решение уровнем ниже Snapdragon 8 Elite Gen 5, который будет использоваться в самых дорогих флагманах. В базе Geekbench модель набрала 2 636 баллов в однопоточном и 7 475 баллов в многопоточном тесте. Смартфон будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 16 с оболочкой Hello UX.





Подробности о камерах пока ограничены, но почти наверняка появится перископный телеобъектив, а также улучшенные основной и ультраширокоугольный модули. Ёмкость аккумулятора и время зарядки пока не раскрыты, но Edge 70 Ultra позиционируется как мощный премиальный смартфон, немного уступающий будущим топовым решениям уровня Elite.

Ожидается, что в Китае модель выйдет под названием Moto X70 Ultra. Сроки релиза пока не уточняются, но вероятнее всего, смартфон представят в первом квартале 2026 года.