В бенчмарке Geekbench обнаружен новый смартфон Vivo с модельным номером V2527A. Судя по характеристикам, это готовящийся к выпуску Vivo S50 Pro Mini, который должен дебютировать в Китае в течение месяца. По слухам, для международного рынка модель может выйти под названием Vivo X300 FE.

Что показал Geekbench

Название устройства в базе не указано, однако результаты теста совпадают с ранее подтверждёнными данными от Vivo: смартфон действительно использует процессор Snapdragon 8 Gen 5.

Смартфон работает под управлением Android 16, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и набрал:

  • 2778 баллов в одноядерном тесте,
  • 9344 балла в многоядерном.

В метаданных обращает на себя внимание идентификатор графики — Adreno 829. Это отличается от заявленного Qualcomm обозначения Adreno 840, которое используется в Snapdragon 8 Gen 5 и более мощной серии Snapdragon 8 Elite Gen 5.

vivo s50 pro mini geekbench metadata
vivo s50 pro mini geekbench

Появление Adreno 829 может указывать на то, что стандартная версия 8 Gen 5 оснащена иной конфигурацией GPU — упрощённой по сравнению с полной реализацией Adreno 840.


Подтверждённые характеристики Vivo S50 Pro Mini

Компания Vivo уже раскрыла ключевые параметры смартфона.

Устройство получит:

  • 6,31-дюймовый плоский AMOLED-дисплей;
  • LPDDR5X-память и накопитель UFS 4.1;
  • основную камеру с датчиком VCS;
  • перископический телеобъектив Sony IMX882;
  • фронтальную камеру на 50 Мп с защитой от искажений.

Дизайн выполнен без традиционного выступа блока камер. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную — 40 Вт.

vivo s50 pro mini snapdragon 8 gen 5 scaled 1
vivo s50 pro mini rear

Среди дополнительных особенностей:

  • ультразвуковой сканер отпечатков 2.0;
  • влагозащита IP68 и IP69;
  • X-ось линейного вибромотора для улучшенной тактильной отдачи.

Официальная премьера Vivo S50 Pro Mini ожидается в ближайшее время.

