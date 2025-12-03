В бенчмарке Geekbench обнаружен новый смартфон Vivo с модельным номером V2527A. Судя по характеристикам, это готовящийся к выпуску Vivo S50 Pro Mini, который должен дебютировать в Китае в течение месяца. По слухам, для международного рынка модель может выйти под названием Vivo X300 FE.

Что показал Geekbench

Название устройства в базе не указано, однако результаты теста совпадают с ранее подтверждёнными данными от Vivo: смартфон действительно использует процессор Snapdragon 8 Gen 5.

Смартфон работает под управлением Android 16, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и набрал:

2778 баллов в одноядерном тесте,

9344 балла в многоядерном.

В метаданных обращает на себя внимание идентификатор графики — Adreno 829. Это отличается от заявленного Qualcomm обозначения Adreno 840, которое используется в Snapdragon 8 Gen 5 и более мощной серии Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Появление Adreno 829 может указывать на то, что стандартная версия 8 Gen 5 оснащена иной конфигурацией GPU — упрощённой по сравнению с полной реализацией Adreno 840.





Подтверждённые характеристики Vivo S50 Pro Mini

Компания Vivo уже раскрыла ключевые параметры смартфона.

Устройство получит:

6,31-дюймовый плоский AMOLED-дисплей;

LPDDR5X-память и накопитель UFS 4.1;

основную камеру с датчиком VCS;

перископический телеобъектив Sony IMX882;

фронтальную камеру на 50 Мп с защитой от искажений.

Дизайн выполнен без традиционного выступа блока камер. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную — 40 Вт.

Среди дополнительных особенностей:

ультразвуковой сканер отпечатков 2.0;

влагозащита IP68 и IP69;

X-ось линейного вибромотора для улучшенной тактильной отдачи.

Официальная премьера Vivo S50 Pro Mini ожидается в ближайшее время.