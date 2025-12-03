Vivo S50 Pro Mini появился в базе Geekbench с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 и графикой Adreno 829
В бенчмарке Geekbench обнаружен новый смартфон Vivo с модельным номером V2527A. Судя по характеристикам, это готовящийся к выпуску Vivo S50 Pro Mini, который должен дебютировать в Китае в течение месяца. По слухам, для международного рынка модель может выйти под названием Vivo X300 FE.
Что показал Geekbench
Название устройства в базе не указано, однако результаты теста совпадают с ранее подтверждёнными данными от Vivo: смартфон действительно использует процессор Snapdragon 8 Gen 5.
Смартфон работает под управлением Android 16, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и набрал:
- 2778 баллов в одноядерном тесте,
- 9344 балла в многоядерном.
В метаданных обращает на себя внимание идентификатор графики — Adreno 829. Это отличается от заявленного Qualcomm обозначения Adreno 840, которое используется в Snapdragon 8 Gen 5 и более мощной серии Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Появление Adreno 829 может указывать на то, что стандартная версия 8 Gen 5 оснащена иной конфигурацией GPU — упрощённой по сравнению с полной реализацией Adreno 840.
Подтверждённые характеристики Vivo S50 Pro Mini
Компания Vivo уже раскрыла ключевые параметры смартфона.
Устройство получит:
- 6,31-дюймовый плоский AMOLED-дисплей;
- LPDDR5X-память и накопитель UFS 4.1;
- основную камеру с датчиком VCS;
- перископический телеобъектив Sony IMX882;
- фронтальную камеру на 50 Мп с защитой от искажений.
Дизайн выполнен без традиционного выступа блока камер. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную — 40 Вт.
Среди дополнительных особенностей:
- ультразвуковой сканер отпечатков 2.0;
- влагозащита IP68 и IP69;
- X-ось линейного вибромотора для улучшенной тактильной отдачи.
Официальная премьера Vivo S50 Pro Mini ожидается в ближайшее время.