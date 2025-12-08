Перед запуском серии Vivo S50, намеченным на 15 декабря в Китае, в сеть попали данные о конфигурациях памяти, вариантах хранения и цветах моделей S50 и S50 Pro Mini. Оба устройства появились в предзаказах на крупных торговых площадках, а китайские техноблогеры уточнили параметры, доступные покупателям.

Vivo S50 предложат в четырёх комбинациях оперативной и встроенной памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Для модели подготовлены четыре цветовых варианта: Space Black, Confession White, Serene Blue и Inspirational Purple.

Vivo S50 Pro Mini выйдет в трёх конфигурациях — 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ, а цветовая палитра включает Space Black, Confession White и Inspirational Purple.

Ожидается, что Vivo S50 оснастят OLED-дисплеем диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5K и платформой Snapdragon 8s Gen 3. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик LYT-700V.

Vivo S50 Pro Mini, согласно опубликованным данным, получит 6,31-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и процессор Snapdragon 8 Gen 5. Модель также использует аккумулятор 6500 мА·ч, но дополнительно поддерживает 40-ваттную беспроводную зарядку наряду с 90-ваттной проводной. Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX921.





Обе модели оснащаются LPDDR5X-памятью, хранилищем UFS 4.1, 50-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной перископической камерой Sony IMX882. Смартфоны работают на OriginOS 6 на базе Android 16, оснащены ультразвуковым сканером отпечатков под экраном, металлической рамкой авиационного класса и имеют степень защиты IP68/69.

На глобальном рынке S50 Pro Mini, по данным инсайдеров, выйдет под названием Vivo X300 FE. Отдельные утечки также указывают, что международная модель Vivo V70, релиз которой ожидается в первом квартале 2026 года, будет близка по характеристикам к Vivo S50.