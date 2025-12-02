Линейка Redmi Note вскоре получит обновление на глобальном рынке. Серия Redmi Note 15 дебютировала в Китае ещё в августе, а теперь, судя по свежей утечке, готовится международный выпуск — стали известны подробные характеристики сразу трёх моделей.

Redmi Note 15 Pro+ станет топовым устройством глобальной линейки. Он получит 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1280×2772 пикселей («1.5K») и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ хранилища и аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт.

Основная камера включает 200-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельную макро-камеру, а фронтальная камера — 32 Мп.

Габариты смартфона — 163,34 × 78,31 × 7,91 мм, вес — 207 г. Цена составит €499. Цвета: Glacier Blue, Mocha Brown и чёрный.

Redmi Note 15 Pro — шаг ниже версии Pro+, но с рядом схожих параметров. Он оснащён тем же дисплеем, аналогичными вариантами памяти и идентичным набором основных камер. Отличия — в процессоре Dimensity 7400, 20-мегапиксельной фронтальной камере и батарее на 6580 мА·ч с поддержкой зарядки 45 Вт.

Размеры — 163,61 × 78,09 × 7,78 мм, вес — 210 г. Стоимость — €399.

Базовый Redmi Note 15 получит 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, чип Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ RAM, 256 ГБ памяти, основную камеру на 108 Мп, ультраширик на 8 Мп и фронталку на 20 Мп.

Аккумулятор — 5520 мА·ч, зарядка — 45 Вт.

Габариты — 164 × 75,42 × 7,35 мм, вес — 178 г. Цена — €299.

С такой утечкой официальный глобальный релиз серии Redmi Note 15, похоже, уже не за горами.



