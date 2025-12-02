Sony выпустила беззеркальную камеру A7 V — новое поколение своего среднебюджетного флагмана, сделав ставку на скорость работы и автофокус. При этом видеовозможности модель получила не в полном объёме, на которые рассчитывали некоторые пользователи.

Новый сенсор, процессор и автофокус

Камера оснащена частично многослойным полнокадровым сенсором Exmor RS на 33 Мп и процессором Bionz XR2 с интегрированным модулем ИИ. По данным Sony, это обеспечивает самый быстрый и точный автофокус среди всех моделей компании.

A7 V снимает 14-битные фотографии со скоростью до 30 кадров/с и динамическим диапазоном до 16 стопов — максимальным в истории линейки.

Видео: акцент на качественное 4K

Модель поддерживает съёмку 4K 10-бит S-Log3 до 60 кадров/с с полным считыванием ширины матрицы и оверсэмплингом с 7К. Чтобы активировать этот режим без кропа, требуется включить опцию Angle of View Priority, отключающую внутриматричное шумоподавление.

4K 120 кадров/с также доступно, но уже с кроп-фактором APS-C.





Благодаря новому графитовому теплоотводу камера может вести непрерывную запись 4K 60 кадров/с до 90 минут.

Однако A7 V не поддерживает более высокие разрешения — в отличие от конкурентов Canon R6 III, Nikon Z6 III и Panasonic S1 II, которые предоставляют 6К–7К видео. Также отсутствует внутренняя или внешняя RAW-запись — доступны только форматы XAVC (H.265 / H.264).

Sony уточняет, что сосредоточилась на качественном 4K и минимальном объёме файлов, а также на снижении роллинг-шаттера благодаря частично многослойному сенсору.

Серийная съемка и автофокус

A7 V поддерживает серийную съёмку RAW без «чёрного кадра» до 30 кадров/с в электронном затворе или до 10 кадров/с в механическом. Полностью несжатый RAW отсутствует, но доступны lossless compressed RAW и новый облегчённый RAW.

Автофокус рассчитан на работу до EV-4, использует 759 фазовых точек и покрывает около 94% кадра. Камера определяет людей, животных, птиц, насекомых, автомобили/поезда, самолёты и автоматически распознаёт целевой объект.

Предусмотрены режимы Pre-capture и Speed Boost для съёмки динамичных сцен.

Стабилизация, дисплей и корпус

Пятиосевая стабилизация обеспечивает до 7,5 стопов компенсации. Присутствуют режимы Active и Dynamic Active, последний использует кроп.

Задний 2,1-мп дисплей впервые одновременно откидной и наклоняемый — полезно и блогерам, и тем, кто ведёт съёмку с пониженного уровня. OLED-видоискатель сохранил разрешение 3,69 млн точек.

A7 V работает от аккумулятора NP-FZ100 и обеспечивает ресурс до 750 снимков по методу CIPA — лучший показатель в сегменте.

Слоты для карт: один комбинированный CFexpress Type A / SD UHS-II и один отдельный SD UHS-II. Также есть порты HDMI, два USB-C, разъёмы для микрофона и наушников, Wi-Fi 6.

Цена и старт продаж

Камера уже доступна для предзаказа:

• Body — от 2 899 долларов;

• комплект с объективом — от 3 099 долларов;

• в Канаде — 3 699 / 3 899 CAD.

Поставки начнутся 18 декабря 2025 года, однако первые партии будут ограниченными.