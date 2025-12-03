Apple изменила приоритеты распространения обновлений: теперь iOS 26.1 отображается как основная рекомендуемая версия для установки на iPhone, работающих под управлением iOS 18.

Что изменилось в механизме обновления

Когда-то крупные релизы iOS сразу продвигались как главное доступное обновление в меню «Настройки». Но в последние годы Apple начала разворачивать новые версии постепенно.

Так, в сентябре одновременно вышли iOS 26 и iOS 18.7. При входе в «Настройки → Основные → Обновление ПО» пользователи видели на первом месте именно iOS 18.7, а баннер с iOS 26 располагался ниже как альтернативный вариант.

Такой же подход применялся и после выхода iOS 26.1 и iOS 18.7.2 в прошлом месяце — версия 18.7.2 продолжала оставаться приоритетной.

Теперь Apple изменила порядок: как отмечает MacRumors, iOS 26.1 стала главным обновлением на экране Software Update, а iOS 18.7.2 перемещена в раздел «доступные альтернативные версии».





Что увидят пользователи

На значке приложения «Настройки» может появиться уведомление о доступности обновления, однако установка по-прежнему должна выполняться вручную. Даже если включён автоматический режим обновления, крупные версии iOS ставятся только по подтверждению пользователя.

Почему Apple ускорила переход на iOS 26

Переключение приоритета произошло незадолго до выхода iOS 26.2, который ожидается в ближайшие недели, и до корпоративного праздничного периода Apple.

Вероятно, компания хочет дать пользователям больше времени познакомиться с iOS 26.1 и своевременно обращаться за поддержкой, пока технические службы работают в обычном режиме.