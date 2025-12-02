Новые беспроводные наушники Samsung, по данным утечек, предложат более удобный способ управления режимом Interpreter Mode и улучшат работу перевода на лету.

Жест pinch-and-hold станет ключевым элементом управления

Как сообщает Android Authority, Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro получат жест pinch-and-hold — сжать и удерживать ножку наушника — для запуска Interpreter Mode, предназначенного для синхронного перевода речи. Тем же жестом можно будет ставить перевод на паузу и возобновлять его. По сути, это повторяет подход, который Apple использует в AirPods.

Функция уже присутствует в Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro, но с ограничением: сначала требуется вручную активировать Interpreter Mode на совместимом смартфоне или планшете Galaxy, и лишь затем пользоваться жестами. В случае Galaxy Buds 4 запуск перевода напрямую с наушников станет возможен сразу — при условии, что неподалёку находится Galaxy-смартфон с поддержкой Galaxy AI и активным подключением к Buds 4.

Источник утечки — код One UI 8.5

Информация обнаружена в строках кода утёкшей сборки One UI 8.5. Ожидается, что стабильная версия интерфейса впервые появится вместе с серией Galaxy S26 в начале следующего года.

Не уточняется, смогут ли Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro получить аналогичную функциональность через обновление ПО или обновлённое приложение.



