OpenAI приостанавливает работу над побочными проектами и сосредоточивает ресурсы на улучшении своего ключевого продукта — ChatGPT. Такое решение, по данным The Wall Street Journal, связано с внутренним меморандумом генерального директора Сэма Альтмана, в котором он объявил для компании режим «Code Red».

«Code Red» — это внутренний режим повышенной готовности или экстренного приоритета, который компании вводят, когда считают, что их ключевому продукту или бизнес-направлению угрожает серьёзный риск.

Что требует доработки

Альтман сообщил сотрудникам, что ChatGPT необходимо повысить в трёх направлениях:

персонализация;

скорость работы;

стабильность и надёжность.

А также расширить темы и задачи, которые модель способна охватывать.

По словам руководства, это становится критически важным на фоне усиливающейся конкуренции.





Gemini усиливает давление на OpenAI

ChatGPT, дебютировавший 1 декабря 2022 года, фактически стал точкой роста всего рынка LLM. Однако в последние годы соперники существенно укрепили позиции.

Главный вызов для OpenAI — Google, выпустившая в начале ноября новую версию Gemini 3 и интегрировавшая её в большинство своих продуктов.

Кроме того, в конце прошлого месяца Anthropic представила Claude Opus 4.5, активно набирающий долю среди корпоративных клиентов. На рынке также присутствуют альтернативы Meta* (LLaMA) и китайского DeepSeek.

Растущая конкуренция делает для OpenAI особенно важным удержание лидерства — тем более, что компания продолжает работать в условиях высоких затрат.

Финансовое давление и долгосрочные инвестиции

Microsoft, инвестировавшая в OpenAI свыше 13 млрд долларов и владеющая около 27% коммерческой структуры OpenAI PBC, в первом финансовом квартале по состоянию на конец октября отразила убыток в размере 3,1 млрд долларов, связанный с деятельностью OpenAI. Ранее эта сумма скрывалась в строке «прочие расходы».

Несмотря на отсутствие прибыли за более чем десятилетие, OpenAI наращивает вложения в инфраструктуру: строит крупные дата-центры и делает долгосрочные закупки вычислительных мощностей. В октябре компания заключила соглашение с AMD, предусматривающее поставку мощностей на 6 ГВт в обмен на 10% акций AMD.

Эти траты вызывают вопросы у аналитиков о том, как OpenAI будет окупать инвестиции.

Ожидание нового релиза и проблемы GPT-5

Несмотря на давление, OpenAI сохраняет лидерство в ряде направлений. По данным WSJ, компания готовит релиз нового крупного ИИ-моделя уже на следующей неделе — он должен стать ответом на последнее обновление Gemini.

Предыдущий крупный релиз, GPT-5, вышедший в августе 2025 года, получил неоднозначные оценки. Пользователи жаловались на «слишком безличный» характер модели и снижение качества работы в математике и географии. Примерно через три месяца OpenAI обновила модель и исправила часть проблем.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.