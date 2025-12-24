Новые беспилотники из-за рубежа теперь могут попасть в страну только с одобрения Министерства обороны или Министерства внутренней безопасности, причём устройства вроде дронов DJI названы угрозой нацбезопасности.

Федеральная комиссия по связи США в понедельник ввела запрет на ввоз новых дронов иностранного производства, если их не рекомендовали Минобороны или Министерство внутренней безопасности. Беспилотники и их компоненты добавлены в так называемый Covered List комиссии — перечень оборудования связи, которое представляет неприемлемый риск для национальной безопасности Соединённых Штатов и безопасности граждан страны. Под действие ограничений попадают продукты таких компаний, как китайский производитель DJI.

Реакция производителей

Адам Уэлш, глава отдела глобальной политики DJI, заявил, что компания разочарована решением регулятора. Представитель производителя подчеркнул, что DJI не выделялась персонально, однако исполнительная власть не раскрыла, какая именно информация легла в основу принятого решения. Уэлш добавил, что корпорация по-прежнему нацелена на американский рынок и отметил: уже купленные устройства продолжат работать в штатном режиме. Помимо беспилотников, в списке комиссии значатся антивирус «Касперский» (добавлен в 2024 году) и телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE (внесены в 2021-м).

Обоснование запрета

Комиссия получила 21 декабря решение межведомственной группы по нацбезопасности, в котором говорится, что беспилотные авиационные системы и критически важные компоненты к ним, произведённые в иностранных государствах, могут использоваться для постоянной слежки, кражи данных и деструктивных операций над территорией США. В документе отмечается, что руководства по кибербезопасности и защите критической инфраструктуры неоднократно указывали на риски сбора конфиденциальной информации, несанкционированного удалённого доступа или отключения устройств через обновления программного обеспечения.

Что делать владельцам

Пользователи, которые уже приобрели дроны иностранного производства, смогут по-прежнему использовать свои устройства. Об этом говорится в информационном материале Федеральной комиссии по связи.



