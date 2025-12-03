Ежегодная технологическая конференция Amazon Web Services — AWS re:Invent — завершила свой первый официальный день и уже успела представить массу новостей.

Главная тема предсказуема — искусственный интеллект для бизнеса. Но в этом году AWS делает акцент на инструментах, которые дают компаниям больше возможностей для настройки собственных ИИ-агентов — включая того, который, по утверждению AWS, может учиться у пользователя и работать автономно в течение нескольких дней.

AWS re:Invent 2025, который продлится до 5 декабря, открылся выступлением генерального директора AWS Мэтта Гармана. Он подчеркнул, что именно ИИ-агенты раскрывают «настоящую ценность» искусственного интеллекта.

«ИИ-ассистенты уступают место ИИ-агентам, которые могут выполнять задачи и автоматизировать процессы за вас», — отметил он. — «Именно здесь мы начинаем видеть реальные бизнес-результаты от инвестиций в ИИ». Ниже собраны ключевые анонсы первого дня.

AWS представила новое поколение чипа Trainium — Trainium3 — и ИИ-систему UltraServer, построенную на нём. Кратко: обновлённый чип предлагает четырёхкратный рост производительности при обучении и инференсе ИИ-моделей, а энергопотребление снижено на 40%.

Компания также намекнула, что уже работает над Trainium4, который сможет взаимодействовать с решениями Nvidia.

AWS обновила платформу для создания ИИ-агентов AgentCore. Одна из ключевых новинок — Policy в AgentCore, позволяющая разработчикам проще задавать правила и ограничения для агентов.

Кроме того, теперь агенты смогут вести журнал действий и запоминать информацию о пользователях. AWS также представила 13 готовых систем для оценки работы ИИ-агентов.





Компания анонсировала три новых «пограничных» ИИ-агента Frontier. Один из них — «Kiro autonomous agent» — умеет писать код и адаптируется к стилю команды, чтобы затем работать почти полностью самостоятельно на протяжении многих часов или даже дней.

Второй агент предназначен для задач безопасности, включая проверку кода, а третий — для DevOps-процессов, например предотвращения инцидентов при выкатывании обновлений. Превью-версии уже доступны.

AWS расширяет своё семейство моделей Nova четырьмя новыми ИИ-моделями: тремя текстовыми и одной мультимодальной, способной генерировать текст и изображения.

Компания также представила сервис Nova Forge — платформу для доступа к моделям на разных стадиях обучения, которые клиенты AWS могут дообучать на собственных данных. Ключевой упор здесь — на гибкость и персонализацию.

Одна из компаний-партнёров, Lyft, поделилась результатами внедрения моделей Anthropic Claude через Amazon Bedrock. Сервис использует ИИ-агента для обработки запросов водителей и пассажиров.

По словам Lyft, среднее время решения проблем сократилось на 87%, а использование ИИ-агента водителями выросло на 70% за год.

Amazon также представила «ИИ-Фабрики» — инфраструктурное решение, позволяющее крупным компаниям и государственным структурам запускать ИИ-системы AWS прямо в собственных дата-центрах.

Комплекс создан совместно с Nvidia и может использовать как ускорители Nvidia, так и новый фирменный Trainium3. Это решение ориентировано на задачи суверенности данных — когда организациям важно полностью контролировать информацию и не передавать её внешним облачным сервисам.