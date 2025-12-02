Функция обнаружения падений в Apple Watch сработала во время несчастного случая в горах Колорадо и помогла вызвать помощь пострадавшему туристу.

Как произошёл инцидент

Турист Фонг Ле поднимался к вершине Фазер-Дайер на хребте горы Хелен в районе Бринкриджа в день Хэллоуина. Во время перехода он прислонился к валуну, чтобы изучить карту, однако камень сорвался вниз.

Падение осложнилось тем, что шапка Ле сползла на глаза, полностью закрыв обзор. Он несколько раз сильно ударился о камни, получил порезы на открытых участках тела и сильный удар в нижнюю часть спины.

По словам Ле, в первые секунды он подумал, что «это конец», но спустя несколько ударов понял, что есть шанс выжить, хотя травмы могут оказаться серьёзными.

Как Apple Watch помогли вызвать спасателей

После того как Ле остановился, он услышал сигналы Apple Watch Ultra 3: часы определили падение и запустили обратный отсчёт до автоматического вызова экстренных служб. Несмотря на острую боль в обеих руках, он смог нажать кнопку и подтвердить вызов.





Звонок был передан на iPhone, который также выдержал падение. Ле разговаривал с оператором около часа и по инструкциям переместился ниже по склону, где было безопаснее ждать помощь.

Через три часа его нашли сотрудники поисково-спасательной службы округа Саммит и сопроводили вниз.

Состояние туриста после спасения

Ле отделался относительно лёгкими травмами: у него диагностировали порезы на ногах и руках, два растяжения запястий и сильный ушиб спины. Переломов не выявили.

Он отметил, что не может наверняка сказать, спасли ли часы ему жизнь, однако именно быстрая передача сигнала о помощи существенно помогла в этой ситуации. Ранее функция уже несколько раз срабатывала у него при незначительных падениях, но, по его словам, «в этот раз она действительно была необходима».

Ле добавил, что и дальше будет пользоваться Apple Watch в походах, хотя после пережитого не уверен, что вновь выйдет на подобный сложный рельеф.

Не первый случай спасения

Apple Watch регулярно становятся участниками подобных историй. В 2025 году сообщалось, что в октябре часы помогли спасти дайвера, чья тревожная ситуация под водой была замечена благодаря сирене Apple Watch Ultra.

Другие случаи включают предупреждения о низком пульсе, которые помогали пользователям вовремя обратиться к врачам, а также использование спутниковой связи iPhone для вызова помощи в труднодоступных районах — в частности, в июле ещё один турист в Колорадо смог связаться со спасателями благодаря спутниковым сообщениям на iPhone.