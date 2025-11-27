nvidia ceo jensen huang keynote at computex 2025 1 31 29 screenshot
Глава Nvidia удивлён негативной реакции на повсеместное внедрение ИИ и настаивает на автоматизации всех возможных задач.

Руководители крупных технологических компаний продолжают выражать недоумение из-за скептического отношения пользователей к расширению роли ИИ в повседневных сервисах. После комментария главы направления ИИ в Microsoft о реакции на «агентную» ОС аналогичные заявления сделал CEO Nvidia Дженсен Хуанг. Он сообщил, что не понимает, почему люди не хотят видеть ИИ в каждом продукте.

Позиция Nvidia по использованию ИИ

Как сообщает Business Insider, на внутренней встрече Дженсен Хуанг отреагировал на сообщения о том, что некоторые менеджеры советуют сотрудникам уменьшить использование ИИ. По словам издания, Хуанг спросил: «Are you insane?» и заявил, что хочет «every task that is possible to be automated with artificial intelligence to be automated with artificial intelligence», при этом отметив, что у сотрудников «still have work to do».

Эти высказывания прозвучали на фоне активного продвижения Nvidia решений для автономной автоматизации и инструментов, встроенных в корпоративные сервисы.

Реакция пользователей

Публичная реакция на заявления Хуанга оказалась преимущественно критической. Комментаторы предположили, что подобная позиция может быть связана с попытками заменить сотрудников ИИ-системами. Пользователи также указывали на способность LLM-моделей к галлюцинациям и выражали опасения по поводу передачи ИИ контроля над бытовыми и рабочими процессами.


Ряд комментариев затрагивал и более общий вопрос — необходимость сохранять человеческое участие в принятии решений и ограничивать распространение ИИ-функций, поскольку не все готовы к их повсеместному использованию.

Контекст обсуждения

Комментарии Хуанга прозвучали спустя несколько дней после того, как руководитель направления ИИ в Microsoft публично выразил удивление отрицательной реакции пользователей на концепцию ОС с глубокой агентной интеграцией. Оба заявления показали, что топ-менеджеры компаний, лидирующих в ИИ, уверены в преимуществах широкой автоматизации и не ожидают отказа от неё со стороны аудитории.

В отрасли признают, что восприятие ИИ со стороны руководителей и пользователей отличается. И пока компании продолжают продвигать LLM-модели и интегрировать ИИ в приложения и сервисы, масштабное распространение таких инструментариев будет сохраняться независимо от отношения части аудитории.

