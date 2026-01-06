Как и в прошлом году, NVIDIA использовала сцену CES для анонса обновлённой версии своей технологии апскейлинга изображения в реальном времени. Новая DLSS 4.5 обещает более чёткую картинку благодаря трансформеру Super Resolution второго поколения. По словам компании, он обеспечивает лучшую временную стабильность изображения, снижает эффект «шлейфов» и улучшает сглаживание.

DLSS 4.5 также получила технологию Dynamic Multi Frame Generation, которая динамически подстраивает количество кадров в секунду под частоту обновления монитора. Это позволяет добиться производительности вплоть до 4K при 240 Гц с трассировкой лучей.

Super Resolution Transformer второго поколения уже доступен для всех видеокарт серии RTX. А динамическая генерация кадров в режиме 6x появится весной 2026 года эксклюзивно для видеокарт RTX 50-й серии. Поддержка будет реализована более чем в 400 играх через приложение NVIDIA.

Ещё одной новой функцией стала RTX Remix Logic. Она позволяет игровому окружению в реальном времени реагировать на события в игре. Например, при открытии двери система может изменить объёмные эффекты, запустить симуляцию другой погоды с частицами или изменить свойства материалов и освещения. Технология способна распознавать более 30 распространённых игровых событий и адаптировать объёмные эффекты, частицы, материалы и свет под происходящее на экране.