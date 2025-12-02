Сервис Apple Music запустил итоговую версию Replay — 2025 Edition: пользователи теперь могут увидеть, сколько музыки они слушали, кого услышали впервые, какие жанры предпочитали и многое другое.

Что показывает Replay 2025

Согласно официальной информации, Replay отображает:

Топ-100 треков, которые вы слушали чаще всего в году.

Ваших самых часто прослушиваемых артистов, альбомы, жанры, плейлисты и радиостанции.

Общее количество минут, проведённых с Apple Music за год.

Историю прослушиваний по месяцам — можно проследить, как менялись ваши музыкальные предпочтения на протяжении 2025-го.

Возможность сохранить итоговый плейлист или поделиться им — Replay поддерживает экспорт в библиотеку и публикацию в соцсетях.

Кроме того, помимо ежегодного отчёта, в Apple Music становится доступна опция «All-Time Replay» — плейлист и статистика с вашими любимыми треками и артистами за всё время использования сервиса.

Когда появился Replay 2025

По традиции, Apple публикует итоговый Replay в конце ноября — начале декабря. В 2024 году релиз произошёл 3 декабря. Хотя точной даты появления 2025-й версии Apple пока не озвучила, эксперты прогнозируют её появление на этой неделе — скорее всего, в первые дни декабря.

При этом сам плейлист «Replay 2025» становится доступным ещё с февраля, и он еженедельно обновляется, отражая ваши актуальные музыкальные вкусы и прослушивания.





Как получить свой Replay

Чтобы видеть персональную статистику и итоговый плейлист 2025:

Откройте приложение Apple Music на iPhone, iPad, Android или Mac. Перейдите на вкладку «Главная» (Home / Listen Now). Прокрутите вниз — там появится раздел «Replay: Your Top Music». Нажмите «Go back in time» (Вернуться назад), чтобы открыть статистику за 2025 год.

Если вы не видите Replay, убедитесь, что включена опция “Use Listening History” в настройках Apple Music на всех ваших устройствах — это необходимо для корректного счёта прослушиваний.

Чем Replay отличается от «Wrapped» у конкурентов

Со своей стороны, Apple подчёркивает, что Replay собирает статистику автоматически в течение всего года и обновляет итоговый плейлист каждую неделю — данные не сбрасываются как у некоторых конкурентов перед «Wrapped».

Replay показывает не просто топ-треки, но и даёт противопоставление: сколько времени вы слушали музыку, сколько артистов открыли, как менялись ваши жанровые предпочтения и альбомы в течение года.

Кроме того, благодаря функции All-Time Replay можно посмотреть, какие треки, альбомы и исполнители стали вашими фаворитами за всё время использования Apple Music.