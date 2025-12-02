Ещё недавно Apple продвигала iPhone 16e как главный доступный смартфон с Apple Intelligence — «интеллектом в кармане». Он появился не в 2024-м, а уже в этом году, сразу после серии Galaxy S25. Тем не менее сегодня кажется, что устройство выпало из истории.

Как iPhone 16e оказался забытым

iPhone 16e изначально не создавался как яркий или знаковый аппарат. Его задача — стать недорогим способом познакомить массовую аудиторию с Apple Intelligence. Но поскольку запуск главных AI-функций не состоялся, смартфон оказался в подвешенном состоянии: устройство создано под стратегию, реализация которой фактически застопорилась.

Что планировала Apple

Apple изначально строила Apple Intelligence как облачную систему с использованием Private Cloud Compute — шифрованного обмена данными между смартфоном и облачным суперкомпьютером Apple. Для этого требовался чип уровня A17 или новее с производительным Neural Engine.

Чтобы расширить аудиторию AI-функций, компания решила обновить свою «входную» линейку. Так исчезла привычная серия iPhone SE, а её место занял iPhone 16e — с новым процессором A18 и увеличенным объёмом памяти. На тот момент это казалось одним из редких приятных последствий перехода Apple к стратегии AI.

Срыв обновления и смена курса

Apple делала серьёзные заявления о запуске Apple Intelligence, но обновления неоднократно откладывались, а вышедшие патчи оказывались гораздо скромнее обещанного. Главный релиз, который должен был полностью обновить Siri и добавить практичные AI-функции вместо не слишком полезных «умных» уведомлений, должен был выйти в марте 2025 года — как раз тогда, когда iPhone 16e начал занимать стабильное место на полках магазинов.





Однако этот апдейт перенесли на неопределённый срок — вероятнее всего, на 2026 год.

В кулуарах активно обсуждались организационные сложности и отсутствие единого плана развития Apple Intelligence, но официальных подтверждений нет. Факт остаётся фактом: компания смело переименовала направление AI в Apple Intelligence, однако запуск оказался провальным, а iPhone 16e — устройством, застрявшим между старыми ожиданиями и новой реальностью.