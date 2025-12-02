Oppo расширила линейку A6 новой моделью A6x, которая выходит сразу в двух вариантах — с поддержкой 4G и 5G.

Главное отличие между версиями заключается в процессоре. Модель Oppo A6x 4G (CPH2819) построена на чипсете Snapdragon 685, тогда как версия Oppo A6x 5G (CPH2823) оснащена процессором Dimensity 6300.

Остальные характеристики у обеих моделей совпадают. Смартфоны работают на ColorOS 15 и оснащены 6,75-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с частотой 120 Гц, яркостью до 1125 нит (HBM) и поддержкой управления в перчатках (GloveTouch). В основной камере используется 13-мегапиксельный модуль, фронтальная камера — 5-мегапиксельная. За автономность отвечает батарея на 6500 мА·ч с поддержкой проводной реверсивной зарядки 5 Вт.

Oppo A6x 4G

Отличается только функциональность зарядки: Oppo A6x 5G поддерживает быструю зарядку 45 Вт, тогда как 4G-версия лишена быстрой зарядки. Кроме того, в спецификациях A6x 4G указана монохромная камера на задней панели, но для A6x 5G Oppo пока не раскрыла сведения о втором модуле.

Обе версии получают боковой сканер отпечатков пальцев, разъём USB-C, 3,5-мм аудиоджек и защиту IP64.





Oppo A6x 4G выпускается в цветах Ice Blue и Plum Purple и доступен в конфигурациях 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/256 ГБ. Базовая модель уже продаётся в Малайзии на официальном сайте Oppo по цене RM399.

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G предлагается в цветах Ice Blue и Olive Green и продаётся в Индии через официальный сайт Oppo, Amazon.in, Flipkart и офлайн-магазины. Доступны варианты 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ, стоимость которых составляет 12 499, 13 499 и 14 999 рупий соответственно.