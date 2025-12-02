2 декабря 2025 года в Москве компания realme объявила о начале продаж realme GT 8 Pro. Модель сочетает флагманскую производительность на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, расширенные возможности фотосъемки с камерой, созданной совместно с Ricoh GR, 200-мегапиксельным телеобъективом, аккумулятором на 7000 мА·ч и новым дизайном со сменным декором камеры.

Производительность и автономность

Запуск realme GT 8 Pro стал важным шагом как для линейки GT, так и для флагманского сегмента. Это первый смартфон в России, использующий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненный по 3-нм техпроцессу TSMC. Его дополняет нейронный модуль Hyper Vision+ AI, предназначенный для улучшения графики и обработки изображений.

Процессорная часть построена на ядрах Qualcomm Oryon третьего поколения с частотой до 4,6 ГГц. Производительность выросла на 20%, энергоэффективность — на 35% по сравнению с предыдущим поколением. Hyper Vision+ AI позволяет повышать разрешение до 2К и частоту обновления до 144 Гц в играх за счет параллельной обработки с GPU.

Смартфон набирает свыше 4 000 000 баллов в бенчмарке AnTuTu*.

Технология realme AI Gaming Super Frame поддерживает стабильную частоту кадров в популярных играх, включая MLBB. По заявлению компании, устройство выдерживает одновременный запуск двух ресурсоемких игр — например, PUBG на переднем плане и Genshin Impact в фоне — сохраняя стабильность FPS в течение часа*.





Аккумулятор на 7000 мА·ч поддерживает проводную зарядку 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Доля кремния в аноде увеличена с 10% до 16%, что позволило повысить емкость без изменения размеров корпуса. Отдельный управляющий чип следит за температурой и оптимизирует режим обходной зарядки, снижая нагрев.

Зарядка 120 Вт восстанавливает 50% емкости за 15 минут и полный заряд — за 43 минуты. Одного заряда хватает на более чем 20 часов просмотра видео или около 8 часов игр.

Камера realme GT 8 Pro и сотрудничество с Ricoh GR

Основная камера создана совместно со специалистами Ricoh GR.

В качестве основного сенсора используется Sony IMX906 формата 1/1.56 дюйма. Размер пикселя — 1 мкм, диафрагма f/1.8, есть двухосевая оптическая стабилизация. Объектив составлен из семи элементов с антибликовым покрытием, что снижает вероятность засветов.

Режим Ricoh GR включает элементы фирменного интерфейса: особый звук затвора, водяной знак и кнопку активации. Также доступны режимы Видоискателя и Snap Focus с фиксированной дистанцией, а также классические фокусные расстояния Ricoh GR — 28 и 40 мм.

Пять цветовых режимов — Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High-Contrast B&W — созданы на основе опыта Ricoh в работе с цветом. Пользователи могут формировать собственные профили Tone Recipes и делиться ими.

200-мегапиксельный телеобъектив

Телеобъектив стал первым модулем realme с разрешением 200 Мп. Он основан на сенсоре Samsung ISOCELL HP5 формата 1/1.56 дюйма, с пикселем 0,5 мкм и объединением 16 в 1 до 2 мкм, диафрагмой f/2.6 и двухосевой стабилизацией. Камера обеспечивает высокую светочувствительность и сохраняет детализацию при съемке удаленных объектов в сложных условиях, включая ночные сцены и движение.

Поддерживается 3-кратный оптический зум и 6-12-кратный внутрисенсорный зум без потери качества.

Сверхширокоугольная камера

Сверхширокоугольный модуль имеет разрешение 50 Мп и позволяет получать детализированные групповые и пейзажные кадры.

Смартфон поддерживает видеозапись Dolby Vision 4K 120 FPS и 8К 24 FPS на основных камеры, а также запись в LOG-формате 10 бит для профессионального монтажа.

Сменный декор камеры

realme GT 8 Pro стал первым устройством бренда с модульной декоративной панелью камеры. Пользователь может заменить стандартную крышку на элемент любой формы, цвета или фактуры. В комплект включены круглый и квадратный декоры.

Корпус выполнен в сдержанном дизайне с плавными изгибами и двойными 2.5D-гранями. Смартфон представлен в белом и синем цветах; синий вариант выполнен из переработанной эко-кожи с текстурой, напоминающей бумагу.

Экран и мультимедиа

Дисплей HyperGlow поддерживает разрешение 2К и частоту 144 Гц. Пиковая яркость достигает 7000 нит, а средняя автояркость — 2000 нит. Устройство оснащено симметричным динамиком и улучшенной виброотдачей.

Смартфон работает на realme UI 7.0 на базе Android 16, включает интерфейс с визуальными эффектами «жидкого стекла», новые иконки Ice Cube и центр управления в стиле «туманного стекла».

Специальная версия realme GT 8 Pro Dream Edition

Вариант Dream Edition создан совместно с командой Aston Martin Aramco Formula 1. Смартфон выполнен в фирменном зеленом цвете Aston Martin с элементами оттенка Lime Essence. Модель оснащена тематическим интерфейсом, динамическими обоями AMR25 и звуком двигателя при активации режима GT.

Версия поставляется в подарочном боксе и включает сменный декор камеры в общей стилистике.

Цены и доступность

realme GT 8 Pro уже доступен в магазинах DNS и позже появится в М.Видео и официальных магазинах realme на маркетплейсах Яндекс Маркет и Wildberries.

• realme GT 8 Pro 12/256 ГБ — от 99 999 руб.

• realme GT 8 Pro 16/512 ГБ — от 109 999 руб.

• realme GT 8 Pro Dream Edition 16/512 ГБ — от 119 999 руб.

Смартфоны комплектуются набором со сменным квадратным декором камеры. В Dream Edition он вложен в коробку.

realme Watch 5 поступят в продажу 9 декабря; цены и характеристики будут объявлены позднее.