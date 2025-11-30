На прошлой неделе Nothing выпустила стабильную версию Nothing OS 4.0 на базе Android 16 для смартфона Nothing Phone (3), а теперь обновление стало доступно и для двух других моделей — Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing OS 4.0 приносит новые функции, визуальные изменения, улучшения камеры и другие обновления. Ниже перечислены основные нововведения.

Новые функции

Добавлена панель отслеживания использования ИИ. В режиме Essential Space система автоматически фиксирует использование крупных ИИ-моделей для большей прозрачности. Путь: Настройки > Intelligence toolkit > AI usage.

Появилась возможность скрывать приложения прямо с домашнего экрана и из меню приложений. Скрытые программы отображаются в разделе: Домашний экран > Меню приложений > Hidden icons.

Появилась настройка области поиска в меню приложений, позволяющая ограничить результаты определённой категорией.

Добавлены новые варианты размеров для виджетов Погоды, Шагомера и Экранного времени.

Большинство плиток в Быстрых настройках теперь можно установить в размер 2×2.

Режим всплывающего окна теперь поддерживает две плавающие иконки для удобного переключения.

При обновлении системы появилась функция оптимизации приложений, ускоряющая запуск программ. Путь: Настройки > Приложения > Оптимизация приложений.

Essential Innovations

Функция Flip to Record теперь позволяет делать фото и добавлять заметки прямо во время записи. Все материалы сохраняются вместе и доступны в Essential Space.

Запущен Playground (Alpha) — пространство, где можно ознакомиться с творениями сообщества, включая Essential Apps, пресеты камеры и профили эквалайзера.

Essential Apps (Alpha) открыты для загрузки. Это созданные сообществом приложения, использующие ИИ и ориентированные на творческий подход и эффективность.

Визуальные улучшения

Иконки фирменных приложений Nothing обновлены и получили новый внешний вид.

Иконки в строке состояния стали более понятными.

Добавлены два новых варианта часов на экране блокировки в разделе персонализации.

Появился режим Extra dark mode с более глубоким тёмным оформлением. Путь: Настройки > Дисплей > Dark theme > Extra dark mode.

Переходы в интерфейсе стали плавнее благодаря улучшенным анимациям.





Интерфейс Glyph

Добавлена настройка, позволяющая выбрать, будет ли Flip to Glyph переключать устройство в беззвучный режим или вибрацию.

Glyph Progress теперь использует Android 16 Live Update для лучшей совместимости со сторонними приложениями.

Камера

Обновлён список пресетов, включающий новые популярные стили.

В фильтрах появилась регулировка интенсивности и новый стиль Stretch.

Motion Photos получили увеличенное время записи и поддержку аудио.

Добавлены новые водяные знаки Nothing и художественные рамки.

Интерфейс камеры переработан и стал удобнее.

Nothing отмечает, что обновление Nothing OS 4.0 пока распространяется среди ограниченного числа пользователей моделей Phone (3a) и Phone (3a) Pro. Более широкая волна обновлений начнётся после успешного тестового этапа.

Чтобы воспользоваться улучшенной функцией Flip to Record, пользователям необходимо обновить Essential Space до последней версии. Кроме того, перед установкой прошивки Nothing OS 4.0 рекомендуется создать резервную копию данных.