Ожидается, что Honor представит серию Honor 500 в Китае в конце этого месяца. Новая утечка от надежного источника Digital Chat Station раскрыла дизайн серии Honor 500. Линейка будет оснащена горизонтальной панелью камеры, похожей на ту, что используется в смартфонах Apple iPhone Air и Google Pixel.

Эти изображения, которыми поделился инсайдер, показывают, что серия Honor 500 будет отличаться горизонтальной камерой и плоским дисплеем с большими закруглёнными углами. По словам источника, дизайн выглядит гораздо более изысканным по сравнению с предыдущим поколением.

Эскиз дизайна серии Honor 500 от DCS

Инсайдер добавил, что серия Honor 500 получит улучшения в таких областях, как камера, производительность и периферийные функции, и будет оснащена компонентами высокого класса. Однако эти обновления, скорее всего, увеличат стоимость устройств.

Он заявил, что Honor 500 и Honor 500 Pro будут иметь одинаковый дизайн, при этом у модели Pro на задней панели будет тройная камера. На изображениях видно, что Honor 500 оснащён двойной камерой.

Характеристики Honor 500 и Honor 500 Pro (по слухам):





6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K

Работают под управлением Android 16 на базе MagicOS 10

Поддержка зарядки мощностью 80 Вт

Модель Pro будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite, а характеристики стандартной модели пока не разглашаются. Ёмкость аккумуляторов также остается неизвестной.

Задняя камера Honor 500 и 500 Pro будет включать 200-мегапиксельную основную камеру и сверхширокоугольный объектив. В модели Pro также предусмотрена дополнительная 64-мегапиксельная перископическая телефотокамера OmniVision OV64B. Оба устройства будут доступны в чёрном, серебристом, розовом и синем цветах.

Серия Honor 500 будет конкурировать с линейками Oppo Reno 15 и Vivo S50, запуск которых также ожидается в этом месяце в Китае.