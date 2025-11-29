Бренд люксовой кастомизации Caviar представил обновлённое издание коллекции Secret Love. Версия 2025 года включает вручную оформленные варианты iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, выполненные в тематике романтики, праздников и сезонной эстетики. Каждая модель ограничена тиражом в 19 экземпляров и превращает флагманские устройства Apple в эксклюзивные коллекционные изделия.

Главным дизайном серии стала модель под названием Emerald Tree. В её оформлении используются тёмно-зелёная кожа, позолоченные декоративные элементы и красные акценты, напоминающие новогодние украшения. По словам Caviar, дизайн создан для передачи атмосферы праздничной ёлки, вызывая ощущение уюта и зимнего настроения. Кристаллы и фактурные золотые детали придают устройству яркий, праздничный блеск.

В обновлённую линейку также вошли три других дизайна. Модель Caramel выполнена из карамельной натуральной кожи с красно-белыми акцентами и украшена позолоченными цветочными элементами, вдохновлёнными ювелирными домами. Дизайн делает ставку на эмоциональное тепло и сдержанную элегантность.

Fleur de Lumière выделяется скульптурным серебряным цветком камелии. Для лепестков использована перламутровая инкрустация, создающая глубину и мягкость. Концепция основана на камелии как символе женственности и изысканности. Материалы включают кожу глубоких оттенков, ювелирную эмаль и золото 24К.

Модель Dancing Hearts получила переплетённые позолоченные линии на фоне тёмно-синей кожи. На поверхности расположены сердцевидные вставки, создающие иллюзию движения — будто узор «танцует». Дизайн вдохновлён лёгкостью и ритмом, характерными для тонкой ювелирной работы.





Стоимость каждого устройства зависит от сложности исполнения и используемых материалов. Dancing Hearts предлагается от 10 200 долларов, Emerald Tree и Caramel — по 11 630 долларов. Самым дорогим вариантом стал Fleur de Lumière с ценой 13 060 долларов. Все модели уже доступны для заказа на официальном сайте Caviar.